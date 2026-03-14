Σκρέκας-από-Λάρισα:-Ιστορική-η-απόφαση-του-πρωθυπουργού-για-βοήθεια-στην-Κύπρο

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας μίλησε στο προσυνέδριο του κόμματος στη Λάρισα, όπου τόνισε την «ιστορική» απόφαση του πρωθυπουργού να αποστείλει φρεγάτες και μαχητικά F16 Viper για τη θωράκιση της Κύπρου.

Υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή έστειλε μήνυμα αδιαπραγμάτευτης στήριξης στον κυπριακό ελληνισμό, ενώ κινητοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στα κονδύλια για εξοπλισμούς, κοινωνικές παροχές και την αποκατάσταση της Θεσσαλίας μετά τους «Daniel» και «Ιανό», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», αλλά ότι τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν από την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά η ομιλία του:

Κύριε Πρόεδρε, Νεοδημοκράτισες και Νεοδημοκράτες,

Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ στη Λάρισα, στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και περηφάνεια να μιλώ ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του Πρωθυπουργού και αρχηγού της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, του ηγέτη που πριν από μερικές εβδομάδες έλαβε μιας ιστορικής σημασίας πολιτική απόφαση. Να αποστείλει άμεσα δύο ελληνικές φρεγάτες, η μια το πιο σύγχρονο πλοίο της Ευρώπης και 4 αναβαθμισμένα F16 Viper για να θωρακίσουν την άμυνα της Κύπρου.

Μια απόφαση που έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: Η στήριξη της Ελλάδας προς τον κυπριακό ελληνισμό είναι αδιαμφισβήτητη και αδιαπραγμάτευτη. Και αυτή η απόφαση έκανε όλους τους Έλληνες να αισθανθούν υπερήφανοι.

Μια απόφαση άμεση, που παρέσυρε τους Ευρωπαίους ηγέτες να στείλουν ενισχύσεις και πολεμικά πλοία για να στηρίξουν την άμυνα της Κύπρου.

Αλλά εδώ πρέπει να αναδείξουμε και κάτι ακόμη, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν και έτοιμες και είχαν τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα.

Και αυτή είναι η διαφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού από τους υπολοίπους Ευρωπαίους ηγέτες, την οποία πρέπει να αναδείξουμε.

Ότι την απόφαση να υλοποιήσει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών, την έλαβε το 2020, πολύ νωρίτερα από την έναρξη της συζήτησης για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Και αυτό δείχνει την διορατικότητα και προνοητικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό τον αναδεικνύει ως έναν από τους πιο σημαντικούς ηγέτες στην Ευρώπη.

Αλλά για να έρθω στο θέμα και του σημερινού προσυνεδρίου: η Belhara, τα σύγχρονα αεροπλάνα, οι αποζημιώσεις των πληγέντων από τον Daniel και τον Ιανό, εδώ στη Θεσσαλία και αλλού, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου, οι κρίσιμες υποδομές, όπως τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και τα φράγματα για να κάνουμε ένα πρωτογενή τομέα πιο ανθεκτικό στην κλιματική κρίση, η αναβάθμιση των νοσοκομείων και των σχολείων, η μείωση 82 φόρων, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, το ξεπάγωμα και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κοστίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Και το ερώτημα είναι πού βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση τα λεφτά.

Μήπως τελικά εμείς ανακαλύψαμε τα λεφτόδεντρα; Η απάντηση είναι λίγο διαφορετική: δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα!

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκατέστησε την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας.

Και σήμερα, επενδυτές από όλο τον κόσμο αλλά και εγχώριοι, εμπιστεύονται τη χώρα μας και επενδύουν σε αυτήν.

Από αυτές τις επενδύσεις δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και αυξάνονται τα έσοδα του κράτους.

Όχι επειδή αυξάνουμε τους φόρους. Αλλά επειδή μεγαλώνουμε την πίτα της οικονομίας. Αλλά φαντάζεστε, φίλες και φίλοι, στους καιρούς που ζούμε να είχαμε για Πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Σωκράτη Φάμελο ή τον Δημήτρη Κουτσούμπα;

Η απάντηση είναι προφανής.

Αυτό που με θυσίες έχτισε ο ελληνικός λαός τα τελευταία 7 χρόνια, εύκολα γκρεμίζεται από μια λάθος απόφαση.

Και η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει ένα ακόμη πισωγύρισμα.

Για αυτό, φίλες και φίλοι, έχουμε μία μεγάλη ευθύνη, να δώσουμε την επόμενη μάχη των εθνικών εκλογών και να την κερδίσουμε, ώστε να δώσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συνεχίσει να κρατά γερά το τιμόνι της χώρας.

Και η Θεσσαλία ξέρει καλά τι σημαίνει να δίνεις μάχες. Το απέδειξε στις δύσκολες στιγμές. Το απέδειξε μετά τις μεγάλες καταστροφές. Και θα το αποδείξει ξανά στις επόμενες εκλογές.

Πάμε λοιπόν, όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη! Για την Ελλάδα, τη Δημοκρατία και τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ.

- sofokleous10.gr

