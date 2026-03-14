Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων το 2026

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς το 2026 φέρνει ένα πρωτοφανές κύμα νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν εκατομμύρια ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και επενδυτές. Από τη φορολογία και τις μισθώσεις μέχρι την ενεργειακή αναβάθμιση και το κληρονομικό δίκαιο, οι αλλαγές είναι ευρείες, πολυεπίπεδες και —σε αρκετές περιπτώσεις— απαιτητικές. Η γνώση τους δεν είναι απλώς χρήσιμη· είναι αναγκαία.

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων

Το φορολογικό τοπίο για τα εισοδήματα από ακίνητα επαναπροσδιορίστηκε με τον ν. 5222/2025. Οι συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος από μισθώματα παραμένουν κλιμακωτοί (15% έως 45%), ωστόσο εισάγονται νέοι μηχανισμοί ελέγχου που καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη δήλωση χαμηλότερων ενοικίων. Παράλληλα, διατηρείται η έκπτωση 5% επί του φόρου για τους ιδιοκτήτες που εισπράττουν τα μισθώματά τους μέσω τραπέζης, ενώ όσοι συνεχίζουν τις συναλλαγές με μετρητά χάνουν αυτό το κίνητρο. Στον τομέα της φορολογίας κεφαλαίου, ο φόρος υπεραξίας για ακίνητα που αποκτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταβιβαστούν εντός πέντε ετών εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης, με την ΑΑΔΕ να αναμένεται να εντείνει τις διασταυρώσεις μέσω του νέου ψηφιακού μητρώου.

Οι νέες ρυθμίσεις στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις

Ο νόμος 5222/2025 επαναρρυθμίζει σε βάθος το πλαίσιο των μισθώσεων. Στις κατοικίες, καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή του IBAN του εκμισθωτή στο μισθωτήριο και η δήλωσή του στην ΑΑΔΕ, ενώ κάθε νέο ή ανανεούμενο συμφωνητικό πρέπει να περιλαμβάνει ρητή «ρήτρα τραπεζικής πληρωμής». Στις επαγγελματικές μισθώσεις ενισχύεται ο εκπτωτικός κανόνας: επιχείρηση που δεν καταβάλλει το μίσθωμα μέσω τραπέζης αδυνατεί να το εκπέσει ως δαπάνη, αυξάνοντας άμεσα τη φορολογική της επιβάρυνση. Επίσης, αυστηροποιούνται οι διαδικασίες καταγγελίας μίσθωσης σε περίπτωση μη καταβολής ενοικίου, με τη μη τραπεζική πληρωμή να εξισώνεται νομικά με παράλειψη καταβολής.

Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από 1.4.2026 και οι συνέπειές της

Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει οριστικά η κουλτούρα πληρωμής των ενοικίων στην Ελλάδα: η εξόφληση εκτός τραπεζικού συστήματος παύει να αναγνωρίζεται φορολογικά και όλες οι μισθώσεις, τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων, θα πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025 θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική και αποκλειστική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού συστήματος για το σύνολο των μισθώσεων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Οι συνέπειες για τους μη συμμορφούμενους είναι διττές: οι ενοικιαστές που πληρώνουν με μετρητά χάνουν κρατικές παροχές, όπως επιδόματα στέγασης ή ετήσια επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» χάνουν την έκπτωση φόρου 5% και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, τα ενοίκια που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να κατασχεθούν από την ΑΑΔΕ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ιδιοκτήτη προς το Δημόσιο, ακόμη και πριν ο τελευταίος προλάβει να τα αναλάβει.

Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη και πιο αναλυτική καταγραφή ακίνητης περιουσίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των περιουσιακών τους στοιχείων, δηλώνοντας για πρώτη φορά με υποχρεωτικό τρόπο τη χρήση κάθε ακινήτου. Μέσω του Μητρώου αυτού θα γίνει διασύνδεση τριών βάσεων δεδομένων: του Εθνικού Κτηματολογίου, του αρχείου της ΑΑΔΕ —βασισμένου στα έντυπα Ε9, Ε2 και Ε1— και του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Με το ΜΙΔΑ ανοίγει ο δρόμος για εκτεταμένες αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις: δηλώσεις «κενών» ακινήτων θα ελέγχονται με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα δηλωθέντα μισθώματα θα συγκρίνονται με στοιχεία ενοικιαστών.

Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η δήλωση των ανελκυστήρων

Σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD), η Ελλάδα εντατικοποιεί από το 2026 τις υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Κτίρια κατηγορίας Ζ και Η (τα λεγόμενα «ενεργοβόρα») αντιμετωπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης, ιδίως όταν προωθούνται προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποκτά ενισχυμένο ρόλο στις συναλλαγές αγοράς, ενώ η απουσία του μπορεί να επηρεάσει νομικά την εγκυρότητα πράξεων. Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική δήλωση των ανελκυστήρων στο Τεχνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, με σκοπό τον πλήρη εντοπισμό εγκαταστάσεων που λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση ή σε κατάσταση ελλιπούς συντήρησης.

Το Πιστοποιητικό φερεγγυότητας και η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέσπιση του «Πιστοποιητικού φερεγγυότητας» ενοικιαστή, το οποίο ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει πριν από την υπογραφή μισθωτηρίου, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο υποψήφιος μισθωτής δεν έχει σωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στο ίδιο πνεύμα θωράκισης των ιδιοκτητών κινείται και η επέκταση της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης: σύμφωνα με τον ν. 5221/2025, η διαδικασία επιταχύνεται, μειώνοντας τον χρόνο αποβολής ανακοινωθέντα απρόθυμους μισθωτές που επιμένουν στη χρήση του ακινήτου μετά τη λήξη της σύμβασης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για χιλιάδες ιδιοκτήτες που στο παρελθόν αντιμετώπιζαν χρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1‰ που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ

Σε ένα νέο «ΕΝΦΙΑ υπέρ των Δήμων» φαίνεται να εξελίσσεται το προτεινόμενο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο εισάγεται μέσω του σχεδίου για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Το νέο τέλος θα αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ), με συντελεστή από 0,8 έως 1 τοις χιλίοις, δηλαδή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ισχύοντος ΤΑΠ. Για ακίνητο με αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, τα σημερινά 35 – 45 ευρώ θα γίνουν 80 – 100 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το πρόστιμο για λάθος δήλωση εμβαδού είναι πλέον πολύ αυστηρό: διπλάσιο του ποσού του ΤΤΑ, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ορθή αποτύπωση των τετραγωνικών μέτρων. Το ΤΤΑ θα εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ακόμη και αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Οι νέοι πολεοδομικοί περιορισμοί στη δόμηση και στη βραχυχρόνια μίσθωση

Από τον Ιούνιο του 2026 ξεκινά η σταδιακή ενσωμάτωση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Οι 185 πολεοδομίες που λειτουργούν σήμερα στους δήμους θα ενσωματωθούν στα 97 γραφεία του Κτηματολογίου, το οποίο θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των κατασκευών και την εποπτεία της πολεοδομικής νομοθεσίας. Παράλληλα, εντείνεται η ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb: επεκτείνεται η δυνατότητα των δήμων να θεσπίζουν τοπικά ανώτατα όρια στον αριθμό ακινήτων ανά ιδιοκτήτη που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ απαιτείται η πλήρης διασύνδεση κάθε ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης με το ΜΙΔΑ και το Ειδικό Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Οι νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη, νόμιμη μοίρα κ.λπ.

Σε ριζική αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τις αλλαγές να αφορούν άμεσα την αγορά ακινήτων. Εξετάζεται αναθεώρηση του ύψους της νόμιμης μοίρας —του τμήματος κληρονομιάς που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους— ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στη διαθεσιμότητα ακίνητης περιουσίας. Εισάγεται επίσης ο θεσμός της «κληρονομικής σύμβασης», ο οποίος επιτρέπει σε ζωντανούς κληρονομοδόχους να ρυθμίσουν εκ των προτέρων και με ασφάλεια δικαίου τη μεταβίβαση ακινήτων, αποφεύγοντας μακρόχρονες διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ρυθμίζεται η αντιμετώπιση χρεών που βαρύνουν κληρονομούμενα ακίνητα, με ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν στους κληρονόμους να αποδέχονται κληρονομιά «με το ευεργέτημα της απογραφής» χωρίς ανάληψη απεριόριστης προσωπικής ευθύνης για χρέη προς το Δημόσιο.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ανακοίνωσε ένα νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών αποκλειστικά για τα μέλη της, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προϋποθέσεις. Το κεντρικό κίνητρο είναι η δυνατότητα έκπτωσης 20% επί του ετήσιου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που ασφαλίζονται μέσω του προγράμματος. Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικιών, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για τους ιδιοκτήτες που ήδη επιβαρύνονται με σειρά νέων υποχρεώσεων, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ μέσω ασφάλισης αποτελεί ουσιαστικό οικονομικό αντιστάθμισμα που αξίζει να αξιολογηθεί σοβαρά.

Συμπέρασμα: Το 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα έτος σωρευτικών ρυθμίσεων, αλλά ένα πραγματικό ορόσημο για την ελληνική αγορά ακινήτων. Η ψηφιοποίηση, η φορολογική διαφάνεια, η ενεργειακή συμμόρφωση και η ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου δόμησης και κληρονομιάς αναμορφώνουν άρδην το τοπίο. Όσοι ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και επενδυτές κατανοήσουν νωρίς αυτές τις αλλαγές θα βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση για να τις διαχειριστούν — και να τις αξιοποιήσουν.