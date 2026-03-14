Τραμπ:-«Εξαφανίσαμε-κάθε-στρατιωτικό-στόχο-στο-νησί-Χαργκ-στο-Ιράν,-η-προστασία-της-ναυσιπλοΐας-ξεκινά-σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους και μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ανακοίνωσε μια από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιθέσεις της αμερικανικής ιστορίας στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν, ενώ προειδοποίησε ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ θα προστατευθεί με κάθε κόστος.

Τραμπ: Η αμερικανική στρατιωτική δύναμη υπερτερεί πλήρως έναντι του Ιράν

Σε δηλώσεις του πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στην «κυριαρχία» των ΗΠΑ στο Ιράν, λέγοντας ότι η ναυτική δύναμη και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξασθενήσει. «Η ναυτική τους δύναμη εξαφανίστηκε. Η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί… Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», δήλωσε.

“To me, it means very simply that we are in a position of dominance,” says @POTUS on “unconditional surrender” by Iran. “Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone… Just about everything is gone, and you’ll see that.” pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή παραμένει αποφασιστική. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση να «κυριαρχήσουν» και ότι η συνοδεία των πετρελαϊκών τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα». Τόνισε ότι η κατάσταση στο Ιράν «πηγαίνει πολύ καλά» και πως οι ΗΠΑ είναι σε πλήρη έλεγχο.

Σύντομα η συνοδεία τάνκερ μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε επίσης μήνυμα στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι, κατόπιν εντολής του, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εκτέλεσε μια από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν «τα πιο ισχυρά και προηγμένα όπλα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος», ενώ ανέφερε ότι επέλεξε να μην καταστρέψει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού για λόγους «ευπρέπειας».

Ωστόσο, τόνισε ότι αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος προσπαθήσει να εμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.

Το νησί Χαργκ είναι μια έκταση 8 χιλιομέτρων στα ανοικτά των ιρανικών ακτών που φαινομενικά είχε μείνει ανέγγιχτη κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Το κρίσιμο νησί χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Τραμπ: Οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί», καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του.

«Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, υποθέτω, είναι μια διαφορετική χώρα από εμάς. Αλλά θα σας πει ότι δεν υπήρξε ποτέ δύναμη σαν τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν μιλάει καθημερινά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος απάντησε: «Μιλώ μαζί του πολύ συχνά».

Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις «αφανισμένες», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Ιρανική κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στις ΗΠΑ και δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν δεν θα απειλήσει ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

«Μόλις τώρα, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο “πολύτιμο κόσμημα” του Ιράν, το νησί Χαργκ. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και προηγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω άμεσα αυτή την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, και συνεχώς, αναδόμησα το στρατό μας στην πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη, κατά πολύ, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το Ιράν δεν έχει καμία δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι σε ό,τι θέλουμε να επιτεθούμε — Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό! Το Ιράν ΔΕΝ θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο! Ο στρατός του Ιράν, και όλοι όσοι σχετίζονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να παραδώσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.»