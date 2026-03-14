Τσουκαλάς:-Η-κυβέρνηση-επιλέγει-την-απραξία-για-να-μην-ενοχλήσει-ισχυρά-συμφέροντα

«Όταν βλέπεις μια κρίση και μπορείς με αυτά που έχεις να την προλάβεις, δεν περιμένεις να γίνει πυρκαγιά. Εδώ η κυβέρνηση τι μας έχει συνηθίσει να κάνει; Να πετάει ένα μπουκάλι νερό στην πρώτη φλόγα, να μη σβήνει, και μετά να περιμένει να γίνει πυρκαγιά και να λέει “έκανα ό,τι μπορούσα”», ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς έκαννε λόγο για κυβερνητική απραξία έναντι των μεγάλων συμφερόντων, όπως είπε, σημειώνοντας ότι «όλοι ξέρουν ότι η αρχή της αλυσίδας των καυσίμων είναι τα διυλιστήρια. Από εκεί μετακυλίονται οι αυξήσεις. Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή. Αν δεν ρυθμίσουν τις ενδοομιλικές, τριγωνικές συναλλαγές, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Είμαστε η μόνη χώρα που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Σήμερα έχουμε 1,90 ευρώ τιμή λιανικής, η αξία του καυσίμου είναι 45 ευρώ μαζί με τα περιθώρια και φτάνουμε να πληρώνουμε 105 ευρώ. Φόροι και δασμοί 59 ευρώ, ΦΠΑ άλλα 20 ευρώ. Άρα, προφανώς και πρέπει, τουλάχιστον για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να υπάρξει παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και παρέμβαση στον ΦΠΑ», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τις δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση των υποκλοπών και υποστήριξε πως «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στην ουσία τινάζει στον αέρα το απαλλακτικό βούλευμα που πράγματι ίσχυσε και είπε ότι δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Τι λέει σήμερα; Αναβαθμίζω την έρευνα και ζητάω να υπάρξει έρευνα για κατασκοπεία. Έχουμε δύο τινά: ή υπήρχε ένα παρακράτος, όπως είπε ο κ. Ντίλιαν, από το Μαξίμου και το οργάνωσε ή υπήρξε κατασκοπεία στη χώρα από κάποια ξένη δύναμη. Αλλά εκεί δεν είναι μαγικό και απορίας άξιο γιατί οι υπουργοί που παρακολουθήθηκαν δεν συνδράμουν τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι θέλανε να κατασκοπεύσουν τη χώρα; Είναι σαν να μας λέει η κυβέρνηση: “Δεν έγινε και κάτι που τέσσερις ιδιώτες κατασκόπευσαν υπουργούς και μάθανε κρατικά μυστικά”».

Σχετικά με τη διαγραφή του Οδ. Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «υπήρξε μια διαγραφή διότι με μία συστηματική επιλογή που είχε κάνει ο αντιπρόεδρος της Βουλής -καθόλα σεβαστό πρόσωπο- ακύρωνε το αφήγημα και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ. Δεν αρκεί ένα κορυφαίο στέλεχος απλά να σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις ως δεδομένα. Οφείλουμε, μαχόμενοι, να αγωνιζόμαστε για την αλλαγή συσχετισμών. Τα κόμματα έχουν έναν ρόλο: να παλεύουν για την αλλαγή των δεδομένων, των συσχετισμών. Όλα τα στελέχη μαζί, έχουμε έναν κοινό στόχο. Να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, σημείωσε πως «κανένας δεν χαίρεται με τις διαγραφές. Δεν μειώνουμε την συνεισφορά ενός στελέχους το οποίο έχει μια δεδομένη προσφορά στο παρελθόν. Αλλά ο καθένας μας κρίνεται και για την δράση του σε ενεστώτα χρόνο και στο κατά πόσο υποστηρίζει μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

