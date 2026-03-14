ΥΠΕΘΟ:-Παράταση-προθεσμίας-υποβολής-αιτήσεων-για-παραχώρηση-απλής-χρήσης-τμήματος-αιγιαλού-ή-παραλίας-σε-όμορη-επιχείρηση

Η παράταση θα διαρκέσει έως και τις 30.04.2026.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει την παράταση έως και τις 30.04.2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 15.3.2026.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.