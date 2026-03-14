Χατζηδάκης:-1-δισ.-ευρώ-πληρωμές-στους-αγρότες-μέχρι-το-τέλος-Ιουνίου

«Από τις αρχές του χρόνου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ, μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει. Έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να λαμβάνει ακριβώς τα κονδύλια που ελάμβανε για αγροτικές επιδοτήσεις. Με μια διαφορά: θα γίνει μια ανακατανομή των κονδυλίων όπως έγινε και πέρυσι, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Και το ερώτημα είναι: θέλουμε να στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς, ή όχι; Εμείς απαντάμε ναι! Δίνουμε έμφαση στον πραγματικό Έλληνα παραγωγό. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ήδη ότι έως το τέλος του Ιουνίου, θα καταβληθούν στους αγρότες 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στη Λάρισα.

Υπενθύμισε δε ότι παρά τις όποιες καθυστερήσεις και αναταράξεις που προκλήθηκαν το 2025 από τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στη γεωργία και την κτηνοτροφία καταβλήθηκαν συνολικά πέρυσι, σε μια δύσκολη χρονιά, 3,8 δισ. ευρώ, 13% περισσότερα σε σχέση με το 2024.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για να κλείσουν οι πληγές της Θεσσαλίας, αλλά και στη συνολικότερη προσπάθεια για μια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή.

«Η Θεσσαλία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές από φυσικές καταστροφές όπως ο Ιανός και ο Ντάνιελ, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, από σεισμούς, αλλά και συνολικότερα από τις οδύνες της μετάβασης του αγροτικού τομέα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κρίσεις αυτές, η κυβέρνηση:

Κατέβαλε περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε στήριξη και αποκατάσταση της Θεσσαλίας μέσα από την κρατική αρωγή, τη στεγαστική συνδρομή, τον ΕΛΓΑ και άλλα σχήματα.

Έχει ολοκληρώσει ήδη τα έργα αποκατάστασης σε 106 σημεία του οδικού δικτύου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε πάνω από 134 σημεία.

Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην αποκατάσταση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου, που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι αργά το καλοκαίρι. Ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει αποκατασταθεί ως τότε.

Ολοκληρώνει και παραδίδει το καλοκαίρι τον Ε65, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ξεκίνησε την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ μεγάλων αρδευτικών έργων, όπως το δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών και το φράγμα του Ταυρωπού. «Μιλώντας γενικότερα για τα ύδατα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Για μια ολιστική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, τόσο για αντιπλημμυρική προστασία, όσο και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ύδρευσης, και κυρίως της άρδευσης.Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίστηκε οριστικά το ζήτημα της οργανωτικής συγκρότησης του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Με εργαλείο τον ΟΔΥΘ περνάμε σε μία νέα φάση ολοκληρωμένης και συντονισμένης διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία και προώθησης όλων των απαραίτητων έργων. Η Θεσσαλία μαζί με την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Αθήνα είναι για εμάς οι τέσσερις περιοχές προτεραιότητας της χώρας για το ζήτημα των υδάτων».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις δράσεις της κυβέρνησης για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα και αναπτυξιακή ώθηση στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, όπως ανέφερε:

Προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα είναι:

Να εφαρμοστούν λύσεις για μεγαλύτερες και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Είτε με συγχωνεύσεις, είτε με ανταλλαγές, είτε με αναδασμό όσο περισσότερο γίνεται.

Να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση των αγροτών, κατά τα πρότυπα της αμερικανικής γεωργικής σχολής στην Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα, ισχυρά κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή περισσότεροι νέοι αγρότες.

Να διαμορφωθεί το πλαίσιο ώστε οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι να μην είναι αναγκασμένοι να είναι βασικά μετρητές των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά να είναι,όπως το θέλουν, σύμβουλοι του αγρότη στο χωράφι.

Να δομηθεί ένα πλαίσιο για τη συνεργασία των αγροτών, μέσα από ομάδες παραγωγών και cluster. Οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί δεν πρέπει να είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας.

Να γίνουν οι καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή με πιο σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής.

Να γίνει ο Έλληνας αγρότης , όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, ένας σύγχρονος επιχειρηματίας.

Για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, μέσα στο 2026:

Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη βιομηχανία και τις επενδύσεις, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο και ενσωματώνονται σε αυτό οι πολεοδομίες.

Προχωρούν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία.

Ενισχύεται περαιτέρω η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, μέσα από το μετασχηματισμό της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, με ειδικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις που εξάγουν σε διεθνείς αγορές.

Στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλία, καθώς φιλοξενεί πολλές περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το Πήλιο, η Λίμνη Πλαστήρα, οι Σποράδες, τα Τρίκαλα, ο Όλυμπος:

Τις επόμενες μέρες οριστικοποιείται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό. Για να αναπτύσσεται ο τουρισμός μας οργανωμένα και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης, το επόμενο διάστημα θα καταρτιστεί πλαίσιο κατάταξης των τουριστικών μονάδων με βάση «πράσινα» κριτήρια.

Μέσα στο 2026, θα προωθηθεί σύμβαση παραχώρησης για τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Αγχιάλου. Καθώς και ενέργειες αξιοποίησης λιμανιών όπως του Βόλου, και πολλών μαρίνων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, τρέχουν τα Τοπικά Αναπτυξιακά Σχέδια, που αφορούν κάθε Περιφέρεια και κάθε Νομό της χώρας. Με συγκεκριμένα έργα που δίνουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελληνική Περιφέρεια.

«Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028 – 2034. Διαπραγμάτευση στην οποία η Ελλάδα ήδη συμμετέχει ενεργά», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο έως πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Γι’ αυτό συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Γι’ αυτό περιορίσαμε την ανεργία από 18% στο 7,5%. Γι’ αυτό οι καταθέσεις από το 2019 έχουν αυξηθεί από 151 σε 221 δισ. ευρώ – με τα τρία πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Εφαρμόζουμε μια οικονομική πολιτική που είναι ταυτόχρονα πατριωτική και κοινωνική. Πατριωτική διότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, και κοινωνική διότι στέκεται στην πράξη δίπλα στους κοινωνικά ασθενέστερους.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που γνωρίζει πώς να κρατά την οικονομία όρθια.Η μόνη παράταξη που κάνει την Ελλάδα ισχυρότερη διεθνώς, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Χάρη σε αυτό το κόμμα η Ελλάδα έχει μείνει όρθια από το 1974 ίσαμε σήμερα. Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια. Χωρίς μεγάλα λόγια, με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα καταφέρουμε!».

