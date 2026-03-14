ft:-Παρίσι-και-Ρώμη-ξεκινούν-συζητήσεις-με-την-Τεχεράνη-για-τη-δημιουργία-ασφαλούς-διαδρόμου-στο-Ορμούζ

Συνομιλίες με την Τεχεράνη, προσπαθώντας να διαπραγματευτούν συμφωνία για την εγγύηση ασφαλούς διέλευσης των πλοίων τους από το Στενό του Ορμούζ, έχουν ανοίξει ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται για να επανεκκινήσουν οι αποστολές ενέργειας από τον Κόλπο.

Οι αποστολές μέσω του στενού σημείου εισόδου στον Κόλπο, από το οποίο περνά περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου του κόσμου, είναι αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε τάνκερ και την υπόσχεση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να διατηρήσει το Στενό κλειστό.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ανοίξει τις αρχικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκταθεί η σύγκρουση, ανέφεραν τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται στις δυτικές ναυτικές δυνάμεις για πιθανές συνοδείες των τάνκερ τους.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους. Ο πρώτος αξιωματούχος είπε ότι η Ιταλία έχει επίσης προσπαθήσει να ανοίξει συνομιλίες με την Τεχεράνη για το ζήτημα.

Δεν υπήρχε εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί το ζήτημα, τόνισαν δύο από τους αξιωματούχους. Η Τεχεράνη θεωρείται ευρέως ότι προσπαθεί να ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προκειμένου να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη σύγκρουση, και ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποσχέθηκε την Πέμπτη να συνεχίσει να μπλοκάρει το Στενό.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν κάθε άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με ορισμένες από αυτές να επικρίνουν την αρχική αμερικανική-ισραηλινή επίθεση που προκάλεσε τον ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ανησυχούν βαθιά για το ενδεχόμενο παρατεταμένου μπλοκαρίσματος του στενού, καθώς αυτό θα αύξανε το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά προβλήματα της ηπείρου και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη τεταμένα εθνικά προϋπολογισμούς.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι από τα 60 δολάρια που ήταν στην αρχή του χρόνου, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 75% την ίδια περίοδο.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν πολεμικά πλοία στη Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της αποστολής ναυτικής προστασίας «Aspides» της ΕΕ. Ωστόσο, καμία ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη δεν είναι έτοιμη να συνοδεύσει πλοία μέσω του Ορμούζ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης, για να αποφευχθεί η κλιμάκωση του πολέμου. «Πρέπει να είναι ένα επιτρεπτό περιβάλλον», είπε ο πρώτος αξιωματούχος.

Δεύτερος αξιωματούχος, που αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες συμμετέχουν στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξέφρασαν αντιρρήσεις για τις προσπάθειες επαφής. «Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά [τα κράτη-μέλη της ΕΕ] έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό, γεγονός που καθιστά πιο περίπλοκο το ζήτημα», είπαν.

Η Βρετανία δεν συνομιλεί άμεσα με το Ιράν για την πρόσβαση στο Στενό, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, η οποία βρίσκεται σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, συζητά τη συνέχιση της προμήθειας πετρελαίου με τα κράτη του Κόλπου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Παρίσι θα ήταν έτοιμο να συμμετάσχει στη συνοδεία πλοίων, αν υποχωρήσει η σύγκρουση.