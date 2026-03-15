Απολογισμός ενός χρόνου στο ΥΠΕΝ από Παπασταύρου – Τι αναφέρει για Chevron, Κάθετο Διάδρομο και Ιόνιο

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που μου εμπιστεύθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Και προσθέτει τα εξής:

«Ένας χρόνος μέσα στον οποίο η Πατρίδα μας, με τις ενεργειακές συμφωνίες, πρωταγωνίστησε στη νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική και ταυτόχρονα ενίσχυσε την περιβαλλοντική της αξιοπιστία.

Αν επέλεγα να κρατήσω κάποιες σημαντικές στιγμές θα ήταν αναμφίβολα η υπογραφή και κύρωση από τη Βουλή των συμφωνιών με την κοινοπραξία Chevron-HelleniqEnergy, η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, η Διάσκεψη για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο, η θέσπιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες, ο πολεοδομικός σχεδιασμός που προχωρά, οι δασικές μεταρρυθμίσεις και αποκαταστάσεις και φυσικά η συμφωνία και ο προγραμματισμός για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στις αρχές του 2027, στο ΒΔ Ιόνιο από τις ExxonMobil-Energean-HelleniqEnergy.

Μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Ταγαρά και Νίκο Τσάφο, τους γενικούς γραμματείς Στάθη Σταθόπουλο, Θύμιο Μπακογιάννη, Μανώλη Γραφάκο, Πέτρο Βαρελίδη, Δέσποινα Παληαρούτα, τα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εποπτευόμενων φορέων μας και τους συνεργάτες μας, υλοποιούμε με συνέπεια το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση, αυτοπεποίθηση και ευθύνη για τα επόμενα βήματα της Ελλάδας».

