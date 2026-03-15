ΕΝΦΙΑ 2026: Τα εκκαθαριστικά ανεβαίνουν σήμερα – Πώς θα τα δείτε στο Taxisnet

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναρτώνται σήμερα, Κυριακή, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να ενημερωθούν για το ποσό του φόρου που τους αναλογεί για τη φετινή χρονιά.

Την ανάρτηση των εκκαθαριστικών επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο MEGA, επισημαίνοντας ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Taxisnet.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για τους κατοίκους μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους προβλέπεται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για το 2026, ενώ εξετάζεται η πλήρης κατάργηση του φόρου για τις συγκεκριμένες περιοχές από το 2027, στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων φορολογικών αλλαγών.

Πώς θα δείτε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εντοπίσουν και να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Αρχικά επισκέπτονται την επίσημη σελίδα της ΑΑΔΕ και επιλέγουν την ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Πολίτες». Από εκεί μεταβαίνουν στην επιλογή «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ».

Στη συνέχεια πατούν «Είσοδος στην εφαρμογή» και συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Επιλέγουν το έτος 2026 και στη συνέχεια την επιλογή «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης», ώστε να το αποθηκεύσουν ή να το εκτυπώσουν.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να δουν:

το συνολικό ποσό του φόρου

τις δόσεις πληρωμής

τον κωδικό πληρωμής.

Πώς πληρώνεται ο ΕΝΦΙΑ 2026

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Εφάπαξ πληρωμή: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να καταβάλουν το συνολικό ποσό του φόρου έως τις 31 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση.

Πληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις: Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

1η δόση: έως 31 Μαρτίου 2026

τελευταία δόση: έως 26 Φεβρουαρίου 2027

Πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων

Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση έως και 24 δόσεων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η μηνιαία δόση πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της οφειλής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 390 ευρώ.

Στην περίπτωση ένταξης στη ρύθμιση εφαρμόζεται ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης επιβάλλεται προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις.

Ποιοι θα δουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, κάτοικοι μικρών οικισμών με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του φόρου για τις περιοχές αυτές από το 2027, στο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της περιφέρειας και την τόνωση της αποκέντρωσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό τους, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό του φόρου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9

στην αξία υπολογισμού του φόρου

σε τυχόν εκπτώσεις ή απαλλαγές που δικαιούνται.

Τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία των ακινήτων μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένο υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, γι’ αυτό και συνιστάται ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων από τους φορολογούμενους.

