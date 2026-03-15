Η αγορά διορθώνει, οι ηγέτες ανεβαίνουν

Η αναταραχή στις αγορές μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν άφησε το αποτύπωμά της και στον S&P 500. Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι το χαμηλό της κίνησης καταγράφηκε στις 6.579 μονάδες, μια περιοχή όπου εμφανίστηκαν αγοραστές μετά το αρχικό κύμα πανικού.

Πλέον, η ζώνη με ιδιαίτερη τεχνική βαρύτητα βρίσκεται στις 6.700 με 6.620 μονάδες (την Παρασκευή έκλεισε στο όριο των 6.623 μονάδων), επίπεδο που λειτουργεί ως βασικός άξονας ισορροπίας για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Κάτω από αυτό, οι επόμενες σημαντικές στηρίξεις εντοπίζονται στις 6.500 και 6.420 μονάδες, περιοχές που στο παρελθόν έχουν συγκεντρώσει έντονη συναλλακτική δραστηριότητα. Το σημείο κλειδί για να αλλάξει η βραχυχρόνια τάση εντοπίζεται στη ζώνη των 6.780 με 6.810 μονάδων.



Όμως παρά τη πτωτική διάθεση του δείκτη, αρκετές εταιρείες συνεχίζουν να γράφουν νέα ιστορικά υψηλά, υποδεικνύοντας ότι η ανοδική δυναμική σε επιμέρους κλάδους παραμένει ενεργή.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Chevron (ενέργεια, κεφαλαιοποίηση $393,0 δισ., P/E 29,63), η HCA Healthcare (υγεία, $119,1 δισ., P/E 18,76), η Duke Energy (ηλεκτρική ενέργεια και υποδομές κοινής ωφέλειας, $102,5 δισ., P/E 20,88), η Valero Energy (διύλιση πετρελαίου, $70,5 δισ., P/E 30,84), η Phillips 66 (ενέργεια και διύλιση, $69,8 δισ., P/E 16,07), η Marathon Petroleum (διύλιση και διανομή καυσίμων, $67,8 δισ., P/E 17,26) και η Kroger (λιανικό εμπόριο τροφίμων, $47,4 δισ., P/E 48,78).

Παράλληλα ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης του S&P 500 κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά και να ξεχωρίσουν σε εβδομαδιαία βάση. Από το ταμπλό των μεγαλύτερων εταιρειών του δείκτη, έξι τίτλοι κατέγραψαν τις καλύτερες αποδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας υπάρχουν τσέπες ισχύος στην αμερικανική αγορά.

Την ισχυρότερη άνοδο σημείωσε η Micron Technology με +12,10%, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή μνημών και ημιαγωγών υψηλής απόδοσης για data centers, τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστικά συστήματα. Η ζήτηση για υποδομές AI συνεχίζει να στηρίζει τον κλάδο.

Ακολούθησε η Walmart με εβδομαδιαία άνοδο +3,29%. Ο αμερικανικός κολοσσός λιανεμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών παραμένει βασικός αμυντικός τίτλος της αγοράς, καθώς επωφελείται από την ισχυρή κατανάλωση και την επέκταση των online υπηρεσιών του.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Exxon Mobil με +1,94%, μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τη μετοχή.

Ανοδικά κινήθηκε επίσης η Alphabet (Google) με +1,82%. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την κυριαρχία της στη διαδικτυακή αναζήτηση και στη διαφήμιση, ενώ επενδύει επιθετικά σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και cloud υπηρεσίες.

Η Johnson & Johnson κατέγραψε άνοδο +1,43%, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς τίτλους στον κλάδο της υγείας, με δραστηριότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα και τον ιατρικό εξοπλισμό.

Τέλος, θετικό πρόσημο σημείωσε και η Eli Lilly με +1,03%, η φαρμακευτική εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς χάρη στα καινοτόμα φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, τα οποία συνεχίζουν να τροφοδοτούν ισχυρή επενδυτική ζήτηση.

March 15, 2026