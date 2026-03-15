Ισχυρή άνοδος τζίρου και κερδών για την ιστορική βιομηχανία Δ. Νομικός – Τα επόμενα βήματα

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας που μετρά 111 χρόνια πορείας.

Με αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον η ΑΒΕΚ Δ. Νομικός, η ιστορική βιομηχανία που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων της Ευρώπης στον κλάδο μεταποίησης προϊόντων βιομηχανικής τομάτας και διανύει τον δεύτερο αιώνα επιχειρηματικής της διαδρομής. Για την επόμενη, δε, μέρα ποντάρει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου «με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται» σε επίπεδο εταιρείας.

Με μια μακρά ιστορία 111 ετών, βασική στόχευση της εταιρείας παραμένει η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων τομάτας σε συσκευασίες για βιομηχανικούς πελάτες ή μαζική εστίαση, ενώ παράλληλα συσκευάζει καταναλωτικά προϊόντα τομάτας για τη λιανική.

Ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών το 2025

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2025 (από 1ης Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025), ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα επίπεδα των 86,30 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 72,29 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των 20,65 εκατ. ευρώ έναντι μικτών κερδών ύψους 19,40 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν το «ψυχολογικό όριο» των 10 εκατ. ευρώ, σκαρφαλώνοντας στα επίπεδα των 10,03 εκατ. ευρώ έναντι 8,82 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Από την ελληνική γη στο εξωτερικό

Η εταιρεία Δ. Νομικός έχει σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, ενώ στόχος της είναι να αυξήσει έτι περαιτέρω τα μερίδιά της στις διεθνείς αγορές.

Σήμερα διαθέτει τρία εργοστάσια, τα οποία επεξεργάζονται περισσότερους από 350.000 τόνους φρέσκων προϊόντων σε ετήσια βάση. Οι μονάδες βρίσκονται σε Δομοκό Φθιώτιδας, Αλίαρτο Βοιωτίας και Φάρσαλα Λάρισας, ενώ παράλληλα η εταιρεία διαθέτει και έναν αποθηκευτικό χώρο στον Πύργο Αλιάρτου Βοιωτίας.

Μια επιχειρηματική διαδρομή 111 ετών

Η εταιρεία της οικογένειας Νομικού ξεκίνησε πριν από 111 χρόνια. Ήταν το μακρινό 1915 όταν ο Δημήτρης Νομικός ίδρυσε την πρώτη οργανωμένη μονάδα επεξεργασίας ντομάτας στον Μονόλιθο της Σαντορίνης.

Αρκετά χρόνια αργότερα και δη το 1945, ο Γιώργος Νομικός, γιος του Δημήτρη, ίδρυσε το δεύτερο εργοστάσιο στη Σαντορίνη στην περιοχή της Βλυχάδας.

Ακολούθησε τα επόμενα χρόνια η στροφή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το 1970 ιδρύθηκε το εργοστάσιο στην Αλίαρτο και το 1982 η μονάδα στο Δομοκό, ενώ πολύ αργότερα και δη το 2017 ιδρύθηκε το εργοστάσιο στα Φάρσαλα. Το 2014 δε το εργοστάσιο στη Βλυχάδα στη Σαντορίνη μετατράπηκε σε Μουσείο Βιομηχανικής Ντομάτας.

Σήμερα στη διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται η τρίτη γενιά της οικογένειας Νομικού.