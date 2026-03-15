Μητσοτάκης-για-Μέση-Ανατολή:-«Η-χώρα-στον-πόλεμο-έχει-ανάγκη-την-πολιτική-σταθερότητα»

«Πυξίδα μας για να πλοηγηθούμε στα αχαρτογράφητα νερά που ανοίγονται μπροστά μας είναι η πολιτική σταθερότητα. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε προκειμένου να μην απειληθεί η πορεία της χώρας εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών καταιγίδων, στην κατεύθυνση της συλλογικής προόδου και της ατομικής προκοπής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο «Πρώτο Θέμα», δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής, έναν χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν, όπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει επανειλημμένως, στον ορισμένο τους χρόνο, το 2027.

Όπως είπε, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας και δύναμη ειρήνης, προστατεύοντας εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ ανακοινώθηκαν στοχευμένα μέτρα, όπως πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε υγρά καύσιμα και 61 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ, με ισχύ έως τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας.



