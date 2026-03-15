Ο-Λίβανος-δηλώνει-έτοιμος-για-άμεσες-συνομιλίες-με-το-Ισραήλ-για-να-«σώσει»-τη-Βηρυττό

Ο Λίβανος αναζητά άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για να τερματιστεί η πρόσφατη κλιμάκωση που ξέσπασε μεταξύ της χώρας και της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο και η ακριβής ημερομηνία παραμένουν ασαφή,

Τρεις Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι η Βηρρυτός σχηματίζει αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες. Ένας από τους αξιωματούχους τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται σαφήνεια ως προς το αν το Ισραήλ θα τηρήσει το αίτημα του Προέδρου Ζοζέφ Αούν για πλήρη ανακωχή, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή των συνομιλιών. Το ίδιο πρόσωπο επεσήμανε ότι παραμένει ασαφές το πλαίσιο των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένης της ατζέντας.

Οι διαπραγματευτές θα περιλαμβάνουν χριστιανούς, σουνίτες και δρούζους, ενώ ο σιιτικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, αρνήθηκε τη συμμετοχή σιιτών, εκφράζοντας την άποψη ότι το Ισραήλ δεν θα προσφέρει τίποτα στην αντιπροσωπεία του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 100 ρουκέτες ημερησίως προς το βόρειο Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Οι ρουκέτες στόχευαν τόσο στρατιωτικές δυνάμεις όσο και υποδομές κατά μήκος του νότιου Λιβάνου και των συνόρων. Παράλληλα, περισσότερα από 100 drones έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ, με την πλειονότητα να καταρρίπτεται από την ισραηλινή αεροπορία.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πλήξει με αεροπορικές επιδρομές και στοχευμένες επιθέσεις πάνω από 110 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την καταστροφή αποθηκών όπλων, κέντρων διοίκησης και παρατηρητηρίων, ενώ δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν επίσης επεκτείνει τις επιχειρήσεις εδάφους για τον εντοπισμό και εξουδετέρωση υποδομών της οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, έχουν προειδοποιήσει ότι η Βηρυτός και τα νότια προάστια θα ισοπεδωθούν όπως και η Χαν Γιουνίς της Γάζας, σε περίπτωση ισραηλινής επέμβασης.

Η γαλλική πρωτοβουλία και οι συνομιλίες ενόψει

Υπήρξαν αναφορές για γαλλικό σχέδιο που προβλέπει την αναγνώριση του Ισραήλ από το Λίβανο, την τήρηση των όρων της συμφωνίας ανακωχής του Νοεμβρίου 2024, την αποστράτευση της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, καθώς και την απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο του Λιβάνου. Η Γαλλία, όμως, διέψευσε επίσημα ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο και δήλωσε ότι είναι ανοικτή μόνο να διευκολύνει τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Πηγές, ωστόσο, επιβεβαιώνουν ότι το σχέδιο υπάρχει και ότι η Γαλλία επιδιώκει να εντάξει τις ΗΠΑ σε μια ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση του είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συζητήσεις για ανακωχή στο Παρίσι, καλώντας το Ισραήλ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.

Η ισραηλινή και η λιβανική πλευρά αναμένεται να διεξάγουν τις συνομιλίες είτε στο Παρίσι είτε στην Κύπρο, υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Haaretz, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων, στην αποστράτευση της Χεζμπολάχ και στην επαναφορά των όρων ανακωχής που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Η πιθανή διαδικασία περιλαμβάνει την επίτευξη μιας πολιτικής δήλωσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εντός ενός μήνα, ενώ οι επόμενες φάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μη επιθετικότητας και οριοθέτηση των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και Λιβάνου-Συρίας μέχρι το τέλος του έτους.

Στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να συμμετάσχουν ο σύμβουλος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κουσνέρ και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ. Η εμπλοκή τους αναμένεται να ενισχύσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, ενώ η Γαλλία και οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

πηγές: Times of Israel, Αljazeera