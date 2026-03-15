Στις-Βρυξέλλες-ο-Γιώργος-Γεραπετρίτης-για-το-Συμβούλιο-Εξωτερικών-Υποθέσεων-της-ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

