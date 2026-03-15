Το δολάριο γίνεται ξανά καταφύγιο

Η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται ξανά υπό πίεση καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει το δολάριο στον παραδοσιακό του ρόλο ως βασικό ασφαλές καταφύγιο.

Το αμερικανικό νόμισμα σκαρφάλωσε σε υψηλό άνω των τριών μηνών, ενώ το ευρώ υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Νοέμβριο των 1,1460 δολαρίων.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις επόμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών. Η αγορά swaps εκτιμά ότι η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων ακόμη και τον Ιούνιο, ενώ η Fed φαίνεται διατεθειμένη να καθυστερήσει τις πρώτες μειώσεις έως τον Δεκέμβριο, κάτι που προς το παρόν στηρίζει τη δυναμική του δολαρίου.

Διαγραμματικά καθοδική τμήση της στήριξης των 1,1440 δολαρίων στην ισοτιμία EUR/USD θα ανοίξει το δρόμο για τα 1,1125 δολάρια.

March 15, 2026