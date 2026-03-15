Το μέταλλο της κρίσης

Σε ισχυρή ανοδική τάση βρίσκεται η αγορά αλουμινίου, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά μετάλλου.

Η τιμή στο London Metal Exchange εκτινάχθηκε έως τα 3.528 δολάρια ανά τόνο, σημειώνοντας από την αρχή της κρίσης άνοδο περίπου 15%.

Η κατάσταση δείχνει μάλιστα να επιδεινώνεται καθώς η Aluminium Bahrain (Alba), μία από τις μεγαλύτερες μονάδες τήξης εκτός Κίνας με παραγωγή 1,62 εκατ. τόνων ετησίως, ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να σταματήσει προσωρινά τις αποστολές μετάλλου, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παραλύσει.

Παράλληλα, η αγορά αιφνιδιάστηκε από την απόφαση να κλείσει σταδιακά η μονάδα της Qatalum στο Κατάρ, δυναμικότητας 648 χιλ. τόνων ετησίως, με την επανεκκίνηση να εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει ακόμη και 6 έως 12 μήνες.

Η περιοχή του Περσικού Κόλπου παράγει περίπου 8% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου, ενώ πάνω από 5 εκατ. τόνοι μετάλλου μεταφέρονται κάθε χρόνο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αν η διαταραχή διαρκέσει περισσότερο, η αγορά μπορεί να βρεθεί γρήγορα αντιμέτωπη με σημαντικό έλλειμμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν πως οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα 3.600 δολάρια ανά τόνο κατευθυνόμενες πρός τα 4.000 εάν η παραγωγή της περιοχής παραμείνει εκτός αγοράς για έναν μήνα.

March 15, 2026