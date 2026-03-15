Το σοκ του Ορμούζ

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το συμβόλαιο του Crude Oil WTI έχει κάνει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Η αρχική έκρηξη φόβου έστειλε την τιμή μέχρι τα 119,83 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια η αγορά ξεφούσκωσε γρήγορα, διολισθαίνοντας έως τα 76,73 δολάρια, καθώς οι traders άρχισαν να θεωρούν ότι η πραγματική διαταραχή στην προσφορά ίσως είναι μικρότερη από όσο φοβήθηκαν αρχικά.

Το διάγραμμα όμως δείχνει ότι το παιχνίδι δεν τελείωσε.

Η επιστροφή πάνω από τη ζώνη των 95 δολαρίων (την Παρασκευή έκλεισε στα 99,30 δολάρια) φέρνει το WTI ξανά σε μια τεχνικά κρίσιμη περιοχή. Επιβεβαιωμένο πέρασμα πάνω από εκεί θα φέρει το συμβόλαιο στα 104 δολάρια. Αν αυτή η ζώνη πιεστεί, οι traders γνωρίζουν ότι η αγορά μπορεί εύκολα να κοιτάξει ξανά προς τα υψηλά της κρίσης.

Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης είναι το εβδομαδιαίο candlestick Doji με τις μεγάλες πάνω και κάτω σκιές των 43 δολαρίων σε μέγεθος ή σε ποσοστό μεταβολής 56%. Τέτοιο candlestick με τέτοιο εύρος διακύμανσης δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του συμβολαίου του πετρελαίου.

Το “μαξιλάρι” εξαφανίζεται

Οι ΗΠΑ και ο οργανισμός International Energy Agency ανακοίνωσαν απελευθέρωση 572 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα. Ο αριθμός ακούγεται τεράστιος. Στην πράξη όμως καλύπτει περίπου 29 ημέρες της ποσότητας πετρελαίου που περνά κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι σήμερα περίπου 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως έχουν σταματήσει να κινούνται από εκεί. Σε μόλις 15 ημέρες πολέμου, αυτό σημαίνει ότι περίπου 150 εκατ. βαρέλια προσφοράς έχουν ήδη χαθεί. Ταυτόχρονα τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα κατεβαίνουν προς τα 243 εκατ. βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1980. Και από αυτά, περίπου 150 εκατ. βαρέλια πρέπει να παραμείνουν μέσα στο σύστημα για λόγους λειτουργικής ασφάλειας. Έτσι το πραγματικά διαθέσιμο “μαξιλάρι” γίνεται εξαιρετικά μικρό.

Η σκιά των ενδιάμεσων εκλογών

Η ενεργειακή πίεση όμως αρχίζει να μεταφράζεται και σε πολιτική πίεση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πιθανότητες για πλήρη επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) του Νοεμβρίου 2026 έχουν ανέβει στο 45%, αυξημένες κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Όσο δηλαδή παρατείνεται η κρίση στην ενέργεια, τόσο μεγαλώνει το πολιτικό κόστος για τον Λευκό Οίκο.

Και η αγορά πετρελαίου γνωρίζει κάτι που συχνά ξεχνούν οι πολιτικοί. Τα αποθέματα μπορεί να ανοίγουν με μια υπογραφή. Η εμπιστοσύνη της αγοράς όμως δεν ανοίγει τόσο εύκολα.

March 15, 2026