Υπερκέρδη-63-δισ.-για-τους-πετρελαϊκούς-ομίλους-των-ΗΠΑ-φέρνει-η-σύρραξη-στη-Μέση-Ανατολή

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα έχουν απροσδόκητα κέρδη άνω των 60 δισ. δολαρίων φέτος, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν στα επίπεδα που έχουν εκτιναχθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Μοντέλα της επενδυτικής τράπεζας Jefferies εκτιμούν ότι οι αμερικανοί πετρελαιοπαραγωγοί θα δημιουργήσουν επιπλέον ταμειακές ροές 5 δισ. δολαρίων μόνο αυτόν τον μήνα, μετά από την άνοδο κατά περίπου 47% στις τιμές πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Εάν οι τιμές πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμείνουν υψηλές και φτάσουν κατά μέσο όρο τα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος, οι εταιρείες θα πλουτίσουν κατα 63,4 δισ. δολαρίων από την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών ερευνών Rystad.

Σημειωτέον ότι καθώς οι τιμές του Brent ξεπερνούσαν τα 100 δολάρια την Πέμπτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, οπότε όταν ανεβαίνουν οι τιμές, κερδίζουμε πολλά χρήματα».

Το West Texas Intermediate, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, έκλεισε στα 98,71 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Οι επιπλέον ταμειακές ροές αναμένεται να ωφελήσουν τις εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, που έχουν περιορισμένες δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη για τις μεγαλύτερες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.

Οι ExxonMobil και Chevron, καθώς και οι ευρωπαϊκές ανταγωνίστριες BP, Shell και TotalEnergies, διαθέτουν εκτεταμένα περιουσιακά στοιχεία στον Κόλπο και επηρεάζονται περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η παραγωγή έχει διακοπεί σε αρκετές εγκαταστάσεις όπου ορισμένες από τις big five έχουν συμμετοχές, αναγκάζοντας τη Shell να επικαλεστεί ανωτέρα βία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που επρόκειτο να αποστείλει.

Ο Μάρτιν Χιούστον, βετεράνος της πετρελαϊκής βιομηχανίας και πρόεδρος της Omega Oil and Gas, δήλωσε:

«Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση και σίγουρα δεν είναι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Θα προτιμούσαν την κατάσταση πριν από δύο εβδομάδες παρά μια κρίση που αυξάνει προσωρινά τις τιμές.»

«Οι εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και οι εταίροι τους θα πρέπει να ξαναχτίσουν κατεστραμμένες υποδομές. Αλλά η πραγματική ανησυχία είναι το πρωτοφανές κλείσιμο του στενού, ακόμη και για σύντομο διάστημα».

Aκόμη μεγαλύτερη η κρίση για τη βιομηχανία LNG

Γρήγορη διέξοδος στην κρίση δεν είναι ορατή. Περίπου 18 από τα 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που περνούν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό παραμένουν μπλοκαρισμένα, σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs. Το σοκ είναι ακόμη μεγαλύτερο για τη βιομηχανία LNG, με περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής να έχει διακοπεί.

Η RBC Capital Markets αναμένει η σύγκρουση να συνεχιστεί έως την άνοιξη και ότι οι τιμές Brent θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 128 δολάρια το βαρέλι μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.