Υψηλή-συμμετοχή-στην-ψήφιση-συνέδρων-του-ΠΑΣΟΚ:-Αναμένεται-να-ξεπεράσουν-τους-150.000-οι-συμμετέχοντες

Θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ δίνει η υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Συγκριτικά, σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία, είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.

Η διαδικασία

Εν μέσω τρικυμίας μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προετοιμάστηκε πυρετωδώς για το συνέδριό του. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και η διαδικασία θα συνεχιστεί ως τις 8 το απόγευμα. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο οι κάλπες να κλείσουν στις 19:00, αλλά αποφασίστηκε να δοθεί μία ώρα παράταση, λόγω της αυξημένης προσέλευσης.

Την άλλη Τετάρτη θα διεξαχθούν οι εκλογές για τους χώρους Εργασίας και Επιστημόνων.

Προεδρική φρουρά και εσωκομματική αντιπολίτευση κάνουν αγώνα δρόμου για το πλασάρισμα στο Συνέδριο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ισχυρό προβάδισμα. Τη μάχη για την επιρροή στους συνέδρους ωστόσο δίνουν και οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης αλλά και ο Παύλος Χρηστίδης.

