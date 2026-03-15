Χάος-στον-τουρισμό-από-τον-πόλεμο-στο-Ιράν:-Είναι-η-Ελλάδα-μέσα-στους-προορισμούς-που-επιλέγουν-οι-Ευρωπαίοι;

Μακριά από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου θέλουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους οι Βρετανοί αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αφού διαπιστώνουν πως ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου δεν προβλέπεται να τελειώσει άμεσα, τουλάχιστον με βάση και τις πιο πρόσφατες δηλώσεις των εμπλεκομένων μερών.

Με την ανασφάλεια που δημιουργεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή όσοι είχαν σχεδιάσει να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι σε Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα, παρατηρείται ότι αλλάζουν προορισμό και επιλέγουν χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Κροατία αλλά και χώρες της Καραϊβικής, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών μεγάλων τουριστικών γραφείων στον βρετανικό Guardian.

Η διχογνωμία για τις κρατήσεις στην Ελλάδα

Ειδικότερα, για την Ελλάδα υπάρχει προς το παρόν διχογνωμία για το αν ο πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τον τομέα του τουρισμού -πυλώνα της ελληνικής οικονομίας- θετικά ή αρνητικά. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ταξιδιωτικού οργανισμού On the Beach με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο: «Ο όμιλος έχει βιώσει σημαντική επιβράδυνση της ζήτησης μετά την έναρξη της σύγκρουσης στην περιοχή (Μέση Ανατολή) ειδικότερα σε προορισμούς όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Ο χρόνος λήξης της σύγκρουσης και η μορφή της ανάκαμψης της ζήτησης σε αυτούς τους προορισμούς είναι άγνωστα».

Σε σχετικό δημοσίευμα την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, ο βρετανικός Independent αναφέρει πως ο ταξιδιωτικός οργανισμός On the Beach, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους διαδικτυακών πακέτων διακοπών μαζί με την TUI, την Thomas Cook και την easyJet, έχει πληγεί από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, με πολλούς πελάτες να διστάζουν να πετάξουν αν μπορούν να το αποφύγουν. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως ο οργανισμός ανέφερε ότι μετά την έναρξη του πολέμου οι κρατήσεις έχουν μειωθεί για την Τουρκία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Όμως, εκ διαμέτρου αντίθετες σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα είναι οι δηλώσεις που έκανε στον Guardian αυτό το Σάββατο ο Neil Swanson, διευθυντής του ταξιδιωτικού οργανισμού TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Swanson: «Η ζήτηση έχει αυξηθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες για διακοπές στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και το Πράσινο Ακρωτήριο αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι πελάτες επέλεξαν “οικείες, εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες”».

«Ενώ βλέπουμε ορισμένες ακυρώσεις στις πληγείσες περιοχές, αυτές αντισταθμίζονται επί του παρόντος από τους πελάτες που επιλέγουν να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μεγαλύτερου τουριστικού ομίλου στον κόσμο. Ο ίδιος τόνισε στον Guardian πως παρατηρείται ισχυρή ζήτηση για τις απευθείας πτήσεις της TUI προς την Καραϊβική, ειδικότερα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Τζαμάικα.

Ο Jonathon Woodall-Johnston, επικεφαλής του μεγάλου βρετανικού ταξιδιωτικού οργανισμού Hays Travel (τον Οκτώβριο του 2019 ανέλαβε τα 555 τοπικά γραφεία του Thomas Cook που χρεοκόπησε), δήλωσε στον Guardian πως η ζήτηση για διακοπές το καλοκαίρι του 2026 καταγράφει άνοδο για Ιταλία, Μάλτα και Κροατία. Από την πλευρά του ο Mark Duguid, εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού οργανισμού Kuoni με έδρα το Σάρεϊ, το οποίο ειδικεύεται στις πολυτελείς διακοπές, τόνισε και εκείνος την μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται πρόσφατα για ταξίδια στην Καραϊβική. Όπως δήλωσε είναι τόσο μεγάλη η άνοδος της ζήτησης για διακοπές στις χώρες της Καραϊβικής μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από μια εβδομάδα οι λιγότερο ακριβές πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο προς Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου κόστιζαν 720 λίρες ανά άτομο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης τιμών από την Google. Η τιμή έχει έκτοτε αυξηθεί κατά 27% και τώρα ανέρχεται στις 917 λίρες.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής χάνουν 600 εκατ. δολάρια την ημέρα εξαιτίας του πολέμου

Στο μεταξύ η τουριστική βιομηχανία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που γνώρισε μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί άμεσα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. To Foreign Office προειδοποίησε τους Βρετανούς να μην ταξιδεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις της από το Χίθροου προς το Άμπου Ντάμπι για «αργότερα μέσα στο έτος» ενώ η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air δήλωσε στο - ότι οι μισές πτήσεις της εταιρείας με προορισμό χώρες της Μέσης Ανατολής – 25 έως 30 πτήσεις την ημέρα – αναμένεται να πετάξουν σε ασφαλείς προορισμούς όπως η Κροατία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (World Travel & Tourism Council) ο τουριστικός τομέας στις χώρες της Μέσης Ανατολής έχει απώλειες ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα σε δαπάνες επισκεπτών εξαιτίας του πολέμου. Ο ίδιος φορέας πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εκτιμούσε ότι οι διεθνείς επισκέπτες θα ξόδευαν περίπου 207 δισεκατομμύρια δολάρια στη Μέση Ανατολή τη φετινή χρονιά.

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτός από την μεγάλη πτώση στην τουριστική βιομηχανία των χωρών της Μέσης Ανατολής επέφερε πτώση και στις μετοχές των μεγάλων βρετανικών ταξιδιωτικών οργανισμών. Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν οι μετοχές της easyJet και της Jet2 μειώθηκαν κατά 16% και 10% αντίστοιχα. Υπό τον φόβο των εξελίξεων ο ανερχόμενος βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός Loveholidays ανέβαλε την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Reuters στις αρχές Μαρτίου. Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο πως αιτία της αναβολής είναι η αναταραχή στην αγορά και το χάος που προκάλεσε στον τουρισμό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.