Έξτρα-κόστος-5-15-δολάρια-ανά-βαρέλι-προσθέτουν-στην-τιμή-πετρελαίου-οι-εντάσεις-με-το-Ιράν,-λέει-έκθεση-του-Λευκού-Οίκου

Έκθεση του Λευκού Οίκου που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ώρες, υποστηρίζει – σύμφωνα με το Reuters – ότι η εξουδετέρωση της απειλής που συνιστά το Ιράν για τις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς η ένταση με την Τεχεράνη έχει ενσωματώσει επί δεκαετίες ένα «premium φόβου» (επιπλέον κόστος).

Σύμφωνα με την 13σέλιδη έκθεση που συνέταξε ο Πίτερ Ναβάρο, επικεφαλής του Γραφείου Εμπορίου και Μεταποιητικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν έχουν προσθέσει διαχρονικά ένα επιπλέον κόστος μεταξύ 5 και 15 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του αργού πετρελαίου.

Trump adviser says Iran ‘terror premium’ inflated oil prices for decades https://t.co/bBcMSR2cKc https://t.co/bBcMSR2cKc — Reuters (@Reuters) March 16, 2026

Η εκτίμηση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αγορές ενσωματώνουν τον κίνδυνο επιθέσεων ή διακοπών της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς στον κόσμο.

Ωστόσο, τα συμπεράσματα της έκθεσης αντιμετωπίζονται με επιφυλάξεις από ειδικούς της αγοράς ενέργειας. Ο Εντ Χιρς, οικονομολόγος ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, δήλωσε ότι δεν έχει δει την έκθεση, αλλά δεν γνωρίζει αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός τέτοιου «premium τρόμου» στις τιμές του πετρελαίου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανάλυση φαίνεται να αγνοεί το πιθανό οικονομικό κόστος στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν κινηθεί ανοδικά, ενώ το κόστος της βενζίνης για τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει την οικονομική ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η έκθεση ευθυγραμμίζεται με την πιο σκληρή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν. Υποστηρίζει ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος που συνδέεται με την Τεχεράνη έχει διογκώσει τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου για δεκαετίες, παρουσιάζοντας έτσι μια επιθετική πολιτική απέναντι στο Ιράν ως ενδεχόμενο οικονομικό όφελος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται περίπου στα 99 δολάρια, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας βρίσκεται κοντά στα 104 δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί ενεργειακές υποδομές ή θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου θα μπορούσε να μειώσει ή ακόμη και να εξαφανίσει το γεωπολιτικό «premium» που ενσωματώνεται σήμερα στις τιμές του αργού.

«Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε επίπεδα ισορροπίας και ενδεχομένως να σταθεροποιηθούν πολύ κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι υπό τις σημερινές συνθήκες προσφοράς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Οι συντάκτες της υπολογίζουν ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν έχουν αυξήσει ιστορικά τις τιμές του πετρελαίου κατά 7% έως 21% πάνω από τα επίπεδα που θα δικαιολογούσαν τα θεμελιώδη δεδομένα της αγοράς.

Αυτό, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, έχει περιορίσει την παγκόσμια οικονομική παραγωγή κατά 0,1% έως 0,4% ετησίως, που αντιστοιχεί σε απώλειες μεταξύ 100 και 450 δισ. δολαρίων κάθε χρόνο.

Σε ορίζοντα 25 ετών, το σωρευτικό οικονομικό κόστος θα μπορούσε να ξεπερνά τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει το συνολικό ετήσιο ΑΕΠ της Γερμανίας και της Ιαπωνίας μαζί.

Ο Χιρς αμφισβήτησε επίσης την εκτίμηση της έκθεσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι εάν εξαφανιζόταν ο γεωπολιτικός κίνδυνος που σχετίζεται με το Ιράν.

Όπως σημείωσε, έρευνες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες παραγωγής πετρελαίου χρειάζονται περίπου 70 δολάρια το βαρέλι για να καλύψουν το κόστος τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αναλύσεις συχνά παραβλέπουν το πιθανό τεράστιο κόστος μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. «Το βασικό ερώτημα είναι πόσο θα κοστίσει η επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η πραγματικότητα είναι ότι απλώς το χρεώνουμε στην πιστωτική κάρτα της κυβέρνησης».