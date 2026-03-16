Έρευνα-ΕΤΕ:-Πρόθυμες-1-στις-4-μικρομεσαίες-επιχειρήσεις-για-ενίσχυση-της-επενδυτικής-τους-δραστηριότητας

Πρόθυμες να ενισχύσουν την επενδυτική τους δραστηριότητα το τρέχον εξάμηνο δήλωνε 1 στις 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την τακτική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας σε ένα μεγάλο δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 24% δηλώνει πρόθεση ενίσχυσης επενδύσεων, 60% δεν θα τις μεταβάλει και 16% θα τις περιορίσει.

Ο κλάδος των κατασκευών ξεχώρισε, με 38% να δηλώνει πρόθεση ενίσχυσης επενδύσεων, έναντι 20-30% στους λοιπούς κλάδους. Η τάση αυτή συμβαδίζει με τη σημαντική βελτίωση των προσδοκιών ζήτησης στις κατασκευές, με τον σχετικό δείκτη εμπιστοσύνης να αυξάνεται κατά 21 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2025, έναντι μόλις 1 μονάδας για το σύνολο του τομέα.

Σύμφωνα με την έρευνα, όμως, πρακτικές δυσκολίες περιορίζουν την επενδυτική ετοιμότητα των εταιρειών στις κατασκευές, καθώς περισσότερο από τις μισές που σχεδιάζουν επενδύσεις, βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο διερεύνησης (έναντι λιγότερο από 1/3 στους λοιπούς κλάδους). Ίσως επειδή 79% των επιχειρήσεων στις κατασκευές δυσκολεύεται να βρει προσωπικό, έναντι μέσου όρου 60% στο σύνολο της οικονομίας.

Εκτός από το προσωπικό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν δυσκολίες και στις προσπάθειες αύξησης της παραγωγικότητας. Μόλις 31% δηλώνει ότι αύξησε την παραγωγικότητα την τελευταία 5ετία, ενώ το 14% αναφέρει υποχώρηση. Μεταξύ των επιμέρους κλάδων, το μικρότερο μερίδιο επιχειρήσεων που αύξησαν την παραγωγικότητα εντοπίζεται στις κατασκευές (24%). Το 40% των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αναφέρει ως καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού (έναντι 26% στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), 1 στις 3 δηλώνει ότι επενδύει ενεργά στην εκπαίδευση του προσωπικού και το 52% επικεντρώνεται στη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών ή επενδύσεις σε τεχνολογία, που επιτρέπουν εφαρμογή προηγμένων δεξιοτήτων.

Αναλυτικά όλη η έρευνα της Εθνικής Τράπεζας

