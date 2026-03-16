Ανάκαμψη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η UniCredit

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν τη Δευτέρα (16/3), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 ενισχύθηκε περίπου κατά 0,45%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,57% στις 23.659,72 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,60% στις 10.322,54 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,31% στις 7.935,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ανέβηκε κατά 0,19% στις 17.02,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,05% στις 44.337,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,15% στις 9.129,84 μονάδες.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος για τις μετοχές της Commerzbank, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά περίπου 8,8%. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι η UniCredit κατέθεσε πρόταση για να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στη γερμανική τράπεζα πάνω από το 30%. Το συγκεκριμένο ποσοστό θεωρείται κρίσιμο κανονιστικό όριο και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πλήρη πρόταση εξαγοράς στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προσφορά της ιταλικής τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί με περίπου 4% premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Commerzbank. Οι μετοχές της UniCredit κατέγραφαν επίσης άνοδο, περίπου 0,8%.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών παγκοσμίως. Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο το βράδυ της Κυριακής, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, με το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα υποχώρησαν περίπου στα 95 δολάρια, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Kharg.