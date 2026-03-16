Ανθεκτική βιομηχανία, σκιές αβεβαιότητας: Τι δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου 2026 του ΙΟΒΕ

    Ανθεκτική βιομηχανία, σκιές αβεβαιότητας:
    τι δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου 2026

    Η ελληνική οικονομία κρατά ρυθμό 2,1% το 2025, η βιομηχανική παραγωγή εκτοξεύεται 5,5% τον Ιανουάριο, αλλά ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας για ολόκληρο το 2025 κινείται οριακά — ένα βήμα μπροστά, δύο ερωτηματικά.

    - ΙΟΒΕ / Ελληνική Παραγωγή
    Αναφορά: Μάρτιος 2026
    Δεδομένα έως: Φεβρουάριος 2026
    Κατηγορία: Βιομηχανία · Μακροοικονομία
    +2,1%ΑΕΠ 2025
    +2,4%ΑΕΠ Δ΄ τρίμ.
    8,7%Ανεργία Ιαν.
    +5,5%ΔΒΠ Ιαν. y-o-y
    110,7Δείκτης Βιομ.
    76,3%Εργ. Δυναμικό
    +0,2%ΚΕ Βιομ. 2025
    $70,9Brent/βαρέλι
    €74CO₂ /tCO₂
    1,18EUR/USD
    Τάσεις Ελληνικής Οικονομίας

    Ανάπτυξη 2,1%: η Ελλάδα ξεπερνά την ΕΕ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

    Η ελληνική οικονομία διατήρησε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για ολόκληρο το 2025, επιταχύνοντας στο τελευταίο τρίμηνο σε 2,4% — υπερδιπλάσιο της μέσης επίδοσης της ΕΕ27 (1,4%). Η ανεργία υποχωρεί, οι επενδύσεις απογειώνονται και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Σκιές, ωστόσο, ρίχνουν ο αυξανόμενος κόστος δανεισμού και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη.

    +2,4%
    ΑΕΠ — Δ΄ Τρίμ. 2025 (y-o-y)
    vs +1,4% ΕΕ27 · vs +2,1% Γ΄ τρίμ.
    107,7
    Δείκτης Οικ. Κλίματος — Φεβρ. 2026
    από 105,4 τον Ιανουάριο
    −49,2
    Καταναλωτική Εμπιστοσύνη — Φεβρ.
    από −50,3 Ιαν. · −42,0 ένα χρόνο πριν

    Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την τροχιά σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό μέσο επίπεδο που ξεκίνησε το 2021. Η ανάπτυξη 2,4% τροφοδοτήθηκε κυρίως από την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τις εξαγωγές. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στις 107,7 μονάδες τον Φεβρουάριο — υψηλότερος από ένα χρόνο πριν (106,2 μον.) — αντανακλά αισιοδοξία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων Λιανικού εμπορίου και Κατασκευών.

    ΑΕΠ — Ρυθμός Μεταβολής y-o-y (%)

    Ελλάδα vs ΕΕ27 (2020–2025)

    - ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Μάρτιος 2026. Σταθερές τιμές 2020.

    Οικονομικό Κλίμα & Καταναλωτική Εμπιστοσύνη

    Επιλεγμένα σημεία 2024–2026

    - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΟΒΕ, έως 02/2026
    Επενδύσεις: η μεγάλη έκπληξη του δ΄ τριμήνου. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εκτινάχθηκε +14,0% στο δ΄ τρίμ. 2025 (έναντι +6,6% ένα χρόνο πριν). Ο Μεταφορικός εξοπλισμός κατέγραψε άνοδο 26,5% και οι Κατασκευές 21,9%.
    Κατηγορία Επένδυσης Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2025 Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2024
    Κατασκευές (συνολικά)+21,9%+6,6%
      ⤷ Κατοικίεςισχυρή άνοδος
    Μεταφορικός εξοπλισμός+26,5%πτώση
    Μηχανολογικός εξοπλισμός+18,7%
    Εξοπλισμός Τεχνολογίας (ΤΠΕ)−10,4%άνοδος
    Σύνολο Παγίων Επενδύσεων+14,0%+6,6%

    Εξαγωγές, Εισαγωγές & Ισοζύγιο

    Δ΄ τρίμ. 2025: Εξαγωγές +2,7% y-o-y

    - ΕΛΣΤΑΤ, σταθερές τιμές 2020, Μάρτιος 2026

    Ανεργία — Ποσοστό & Αριθμός Ανέργων

    Ιανουάριος 2026: 8,7% (−1,8 π.μ. y-o-y)

    - ΕΛΣΤΑΤ, έως 01/2026
    Δείκτης Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Μεταβολή
    Ποσοστό ανεργίας (μη εποχ. προσ.)8,7%10,5%−1,8 π.μ.
    Ποσοστό ανεργίας (εποχ. προσ.)7,7%−0,2 π.μ. m-o-m
    Αριθμός ανέργων (χιλ.)409,8487,3−15,9%
    Απασχολούμενοι (χιλ.)4.326,14.166,7+3,8%
    Προειδοποιητικό σήμα για τον δανεισμό. Το μέσο κόστος τραπεζικού δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 4,3% τον Ιανουάριο 2026, με το spread έναντι της Ευρωζώνης να διευρύνεται στις 68 μονάδες βάσης — από ιστορικά χαμηλό των 16 μ.β. τον Δεκέμβριο. Η απόκλιση αυτή επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
    Εξελίξεις στη Βιομηχανία

    Βιομηχανία: εντυπωσιακή άνοδος παραγωγής, μικτές επιδόσεις σε κλάδους

    Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής εκτινάχθηκε 5,5% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση — τη στιγμή που η ΕΕ27 κατέγραφε κάμψη 0,6%. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες ανέβηκαν στις 110,7 μονάδες, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, αλλά το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε. Ο δείκτης κόστους εργασίας επιταχύνει, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους.

    +5,5%
    ΔΒΠ Ιανουάριος 2026 (y-o-y)
    vs −0,6% στην ΕΕ27
    110,7
    Δείκτης Επιχ. Προσδοκιών — Φεβρ.
    από 105,8 Ιαν. · 110,1 Φεβρ. 2025
    76,3%
    Εργοστασιακό δυναμικό — Ιαν.
    από 78,4% Οκτ. · +5,3 μήνες εξ. παρ.

    Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής — Ετήσια Μεταβολή Ιανουάριος 2026 (κατά κλάδο)

    Σύγκριση με ΕΕ27 (−0,6%). Η Ελλάδα απέδωσε +5,5% συνολικά.
    - Eurostat, έως 01/2026. Ημερολογιακά διορθωμένα στοιχεία.
    Κλάδος / Υποκλάδος Μεταβολή Ιαν. 2026 (y-o-y) Τάση
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος+22,5%📈 Ισχυρή άνοδος
    Φαρμακευτικά προϊόντα+18,0%📈 Ισχυρή άνοδος
    Τρόφιμα+4,6%📈 Άνοδος
    Μεταποίηση (σύνολο)+1,1%↗ Οριακή άνοδος
    Βασικά Μέταλλα−7,9%📉 Πτώση
    Ορυχεία – Λατομεία−16,3%📉 Έντονη πτώση
    Σύνολο Βιομηχανίας (Ελλάδα)+5,5%📈
    Σύνολο Βιομηχανίας (ΕΕ27)−0,6%📉

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η μηνιαία μεταβολή (Ιανουάριος vs Δεκέμβριος) ήταν αρνητική: −11,7%, που όμως αντικατοπτρίζει εποχικούς παράγοντες και δεν αναιρεί τη θετική ετήσια εικόνα.

    «Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες — αλλά το διεθνές περιβάλλον παραμένει αχαρτογράφητο»

    Επιχειρηματικές Προσδοκίες Βιομηχανίας

    Ελλάδα vs Ευρωζώνη (2022–2026)

    - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΟΒΕ, έως 02/2026

    Απασχόληση στη Βιομηχανία (χιλ. άτομα)

    Δ΄ τρίμ. 2025: 431,8 χιλ. (+0,7% y-o-y)

    - ΕΛΣΤΑΤ, έως δ΄ τρίμ. 2025
    Δείκτης Απασχόλησης / Κόστους Τελευταία τιμή Μεταβολή y-o-y Περίοδος
    Απασχόληση Βιομηχανίας (χιλ.)431,8+0,7%Δ΄ τρίμ. 2025
    Απασχόληση Συνόλου Οικονομίας (χιλ.)4.352,4+1,7%Δ΄ τρίμ. 2025
    Δείκτης Κόστους Εργασίας Μεταποίησης (2020=100)125,1+8,8%Γ΄ τρίμ. 2025

    Τιμές Εισαγωγών & Παραγωγού (% y-o-y)

    Ιανουάριος 2026: −4,6% εισ., −3,3% παρ.

    - Eurostat, έως 01/2026

    Εξαγωγές Βιομηχανίας & Εμπορικό Ισοζύγιο

    Δεκέμβριος 2025: €2,5 δισεκ. (+4,0% y-o-y)

    - Eurostat, ComExt, έως 12/2025
    Εξαγωγικά Μεγέθη Δεκέμβριος 2025 Δεκέμβριος 2024 Μεταβολή
    Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων€2,5 δισεκ.€2,4 δισεκ.+4,0%
    Εμπορικό έλλειμμα βιομηχανίας€4,4 δισεκ.€3,8 δισεκ.+15,8%
    Μερίδιο βιομ. στις εξαγωγές αγαθών80,3%−3,7% vs μ.ο.

    Κορυφαία Εξαγόμενα Βιομηχανικά Προϊόντα — 2025

    Σε εκατ. € · Αλλαγές: Φαρμ. −2,1%, Αλουμίνιο +7,8%

    Γεωγραφική Κατανομή Εξαγωγών 2025

    ΕΕ2765,7%
    Άλλες ευρωπαϊκές14,1%
    Β. Αμερική6,6%
    Μ. Ανατολή & Β. Αφρική6,2%
    Ασία4,8%
    Λοιπές2,6%
    - Eurostat, ComExt, έως 12/2025 · Σε τρέχουσες τιμές. Εξαιρούνται προϊόντα διύλισης πετρελαίου.
    Πιστωτική επέκταση σε υψηλά επίπεδα. Ο 12-μηνος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε στο 10,9% τον Ιανουάριο 2026. Τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις της Μεταποίησης άγγιξαν τα €71 εκατ. — ένδειξη διατήρησης επενδυτικής δυναμικής.
    Διεθνές Περιβάλλον

    Πετρέλαιο ανεβαίνει, μέταλλα πέφτουν, ναυτιλία απογειώνεται

    Ο Φεβρουάριος 2026 χαρακτηρίστηκε από αποκλίνουσες τάσεις στις διεθνείς αγορές: το Brent κέρδισε 6,4% στα $70,9/βαρέλι, ενώ τα βιομηχανικά μέταλλα υποχώρησαν. Αντίθετα, ο δείκτης BDI στη ναυτιλία υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με ένα χρόνο πριν — εξαιρετική είδηση για την ελληνική ναυτιλία.

    $70,9
    Brent — Φεβρ. 2026 ($/βαρέλι)
    +6,4% μηνιαία μεταβολή
    +128,8%
    Δείκτης BDI — y-o-y Φεβρ. 2026
    +14,8% σε σχέση με Ιανουάριο 2026
    1,18
    EUR/USD — Φεβρ. 2026
    +0,7% μηνιαία · ενίσχυση ευρώ

    Τιμή Αργού Πετρελαίου Brent ($/βαρέλι)

    2022–Φεβρ. 2026

    - U.S. EIA, έως 02/2026

    Τιμές Βιομηχανικών Μετάλλων (χιλ. $)

    Αλουμίνιο, Χαλκός, Νικέλιο

    - ΔΝΤ, London Metal Exchange, έως 02/2026
    Εμπορεύματα / Δείκτες Φεβρ. 2026 Μηνιαία Μεταβολή Ετήσια Μεταβολή
    Brent ($/βαρέλι)$70,9+6,4%
    Αλουμίνιο (χιλ. $/τόνος)~2,6−2,6%
    Χαλκός (χιλ. $/τόνος)~9,7−0,9%
    Νικέλιο (χιλ. $/τόνος)~15,8−4,0%
    BDI (Δείκτης Ξηρού Φορτίου)~2.100+14,8%+128,8%
    Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων~198−0,8%+7,1%
    EUR/USD1,18+0,7%
    Γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Παρά την ανοδική πορεία του Brent και τη δυναμική της ναυτιλίας, το διεθνές περιβάλλον παραμένει αχαρτογράφητο. Νέες ευκαιρίες ανακύπτουν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω εμπορικών συμφωνιών, αλλά οι πολιτικές προστατευτισμού ανατρέπουν παραδοσιακά εμπορικά κανάλια.
    Ενέργεια

    Ηλεκτρική ενέργεια: −18,4% σε ετήσια βάση, αλλά 11% ακριβότερη από τις χώρες Nordic

    Η τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 114,5 €/MWh τον Ιανουάριο 2026 — μειωμένη κατά 18,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά 11% υψηλότερη από τη Nordic τιμή (103,4 €/MWh). Παράλληλα, τα δικαιώματα εκπομπών CO₂ υποχώρησαν 14,6% τον Φεβρουάριο.

    114,5
    €/MWh — Ελλάδα, Ιαν. 2026
    −18,4% y-o-y · +0,4% m-o-m
    €74,0
    CO₂ δικαιώματα — Φεβρ. 2026
    −14,6% μηνιαία μεταβολή

    Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας — Ευρωπαϊκές Αγορές (€/MWh)

    Ελλάδα, Nordic System, Γερμανία-Λουξεμβούργο, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία · 2024–2026
    - ΑΔΜΗΕ, NordPool, έως 01/2026
    Χώρα / Αγορά Ιανουάριος 2026 (€/MWh) Σχέση με Ελλάδα
    Ελλάδα114,5Βάση
    Nordic System103,4−9,9% (φθηνότερη)
    Γερμανία – Λουξεμβούργο~108–130±14% εύρος
    Γαλλία~95–120−19% ως +5%
    Αυστρία~105–125παρόμοια
    CO₂ Δικαιώματα (EU ETS)74,0 €/tCO₂−14,6% vs Ιαν.
    Ειδικό Θέμα

    Κύκλος Εργασιών Βιομηχανίας 2025: η αλήθεια πίσω από το +0,2%

    Ενώ η παραγωγή εκπλήσσει θετικά σε μηνιαία βάση, ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκε μόλις 0,2% — πολύ κάτω από την ΕΕ (+1,3%). Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει δραστικά αν κοιτάξει κανείς κλάδο-κλάδο: εξοπλισμός μεταφορών, βασικά μέταλλα και ηλεκτρονικά εκτοξεύτηκαν, ενώ ένδυση και πετρελαιοειδή βυθίστηκαν.

    +0,2%
    ΚΕ Βιομηχανίας 2025 (Ελλάδα)
    vs +1,3% ΕΕ27
    +1,7%
    ΚΕ Μεταποίησης 2025
    vs +1,1% το 2024
    +1,6%
    ΚΕ Συνόλου Δραστηριοτήτων 2025
    vs +4,1% το 2024

    Ετήσιες Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά Τομέα — 2024 vs 2025

    Σε τρέχουσες τιμές. - ΕΛΣΤΑΤ.
    - ΕΛΣΤΑΤ, σε τρέχουσες τιμές. Στοιχεία Χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων ελλιπή.
    Τομέας / Κλάδος Μεταβολή 2024/2025 Μεταβολή 2023/2024 Σχόλιο
    Διαχείριση ακίνητης περιουσίας+36,0%+52,4%Επιβράδυνση αλλά ισχυρά
    Ορυχεία – Λατομεία+11,2%μικρότερηΕπιτάχυνση
    Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας+6,7%+6,7%Σταθερή δυναμική
    Ενημέρωση και Επικοινωνία+6,2%μικρότερηΕπιτάχυνση
    Μεταφορά και Αποθήκευση+5,0%πολύ μεγαλύτερηΕπιβράδυνση
    Μεταποίηση χωρίς πετρελαιοειδή+5,1%+3,6%Επιτάχυνση
    Κατασκευές+4,8%πολύ μεγαλύτερηΕπιβράδυνση
    Μεταποίηση (σύνολο)+1,7%+1,1%Επιτάχυνση
    Σύνολο δραστηριοτήτων+1,6%+4,1%Επιβράδυνση
    Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοιαρνητικήθετικήΑναστροφή

    Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά Κλάδο Μεταποίησης — 2025 vs 2024

    Η μεγαλύτερη άνοδος στον Εξοπλισμό μεταφορών (+15,4%), τα Βασικά μέταλλα (+12,3%) και τα Ηλεκτρονικά (+12,2%).
    - ΕΛΣΤΑΤ, σε τρέχουσες τιμές
    Κλάδος Μεταποίησης 2024/2025 2023/2024 Κατεύθυνση
    Εξοπλισμός μεταφορών+15,4%↑ Ισχυρά
    Βασικά μέταλλα+12,3%↑ Ισχυρά
    ΗΥ, ηλεκτρονικά προϊόντα+12,2%↑ Ισχυρά
    Προϊόντα καπνού+8,4%
    Μεταλλικά προϊόντα+7,7%
    Μη μεταλλικά προϊόντα+7,1%
    Επισκευή μηχανημάτων+6,9%
    Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός+6,7%
    Βιομηχανία τροφίμων+2,6%
    Φαρμακευτικά προϊόντα+1,5%
    ΣΥΝΟΛΟ Βιομηχανίας+1,8%+1,1%↑ Επιτάχ.
    Δερμάτινα είδη−5,5%
    Είδη ένδυσης−6,9%↓ Έντονα
    Προϊόντα διύλισης πετρελαίου−9,9%↓ Ισχυρά
    Το συμπέρασμα του ειδικού θέματος: Η ελληνική βιομηχανία το 2025 παρουσιάζει ένα δίπολο. Κλάδοι τεχνολογίας, μετάλλων και μεταφορικού εξοπλισμού κινούνται δυναμικά. Αντίθετα, ο παραδοσιακός κλάδος ένδυσης-δέρματος και τα πετρελαιοειδή υποχωρούν. Ο συνολικός δείκτης +0,2% αποκρύπτει αυτή τη διχαστική εικόνα, η οποία απαιτεί στοχευμένη βιομηχανική πολιτική.
    Πηγή Δεδομένων: ΙΟΒΕ – Ελληνική Παραγωγή, «Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας», Μάρτιος 2026
    Επιπλέον πηγές: ΕΛΣΤΑΤ · Eurostat · ΕΚΤ · Τράπεζα της Ελλάδος · U.S. EIA · ΔΝΤ · LME · ΑΔΜΗΕ · NordPool · Clarksons
    Στοιχεία έως: Φεβρουάριος 2026 (ορισμένα Ιανουάριος 2026)

