Ανθεκτική βιομηχανία, σκιές αβεβαιότητας: Τι δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου 2026 του ΙΟΒΕ

Ανθεκτική βιομηχανία, σκιές αβεβαιότητας:
τι δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου 2026
Η ελληνική οικονομία κρατά ρυθμό 2,1% το 2025, η βιομηχανική παραγωγή εκτοξεύεται 5,5% τον Ιανουάριο, αλλά ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας για ολόκληρο το 2025 κινείται οριακά — ένα βήμα μπροστά, δύο ερωτηματικά.
Ανάπτυξη 2,1%: η Ελλάδα ξεπερνά την ΕΕ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
Η ελληνική οικονομία διατήρησε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για ολόκληρο το 2025, επιταχύνοντας στο τελευταίο τρίμηνο σε 2,4% — υπερδιπλάσιο της μέσης επίδοσης της ΕΕ27 (1,4%). Η ανεργία υποχωρεί, οι επενδύσεις απογειώνονται και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Σκιές, ωστόσο, ρίχνουν ο αυξανόμενος κόστος δανεισμού και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την τροχιά σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό μέσο επίπεδο που ξεκίνησε το 2021. Η ανάπτυξη 2,4% τροφοδοτήθηκε κυρίως από την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τις εξαγωγές. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στις 107,7 μονάδες τον Φεβρουάριο — υψηλότερος από ένα χρόνο πριν (106,2 μον.) — αντανακλά αισιοδοξία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων Λιανικού εμπορίου και Κατασκευών.
ΑΕΠ — Ρυθμός Μεταβολής y-o-y (%)
Ελλάδα vs ΕΕ27 (2020–2025)
Οικονομικό Κλίμα & Καταναλωτική Εμπιστοσύνη
Επιλεγμένα σημεία 2024–2026
|Κατηγορία Επένδυσης
|Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2025
|Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2024
|Κατασκευές (συνολικά)
|+21,9%
|+6,6%
|⤷ Κατοικίες
|ισχυρή άνοδος
|—
|Μεταφορικός εξοπλισμός
|+26,5%
|πτώση
|Μηχανολογικός εξοπλισμός
|+18,7%
|—
|Εξοπλισμός Τεχνολογίας (ΤΠΕ)
|−10,4%
|άνοδος
|Σύνολο Παγίων Επενδύσεων
|+14,0%
|+6,6%
Εξαγωγές, Εισαγωγές & Ισοζύγιο
Δ΄ τρίμ. 2025: Εξαγωγές +2,7% y-o-y
Ανεργία — Ποσοστό & Αριθμός Ανέργων
Ιανουάριος 2026: 8,7% (−1,8 π.μ. y-o-y)
|Δείκτης
|Ιαν. 2026
|Ιαν. 2025
|Μεταβολή
|Ποσοστό ανεργίας (μη εποχ. προσ.)
|8,7%
|10,5%
|−1,8 π.μ.
|Ποσοστό ανεργίας (εποχ. προσ.)
|7,7%
|—
|−0,2 π.μ. m-o-m
|Αριθμός ανέργων (χιλ.)
|409,8
|487,3
|−15,9%
|Απασχολούμενοι (χιλ.)
|4.326,1
|4.166,7
|+3,8%
Βιομηχανία: εντυπωσιακή άνοδος παραγωγής, μικτές επιδόσεις σε κλάδους
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής εκτινάχθηκε 5,5% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση — τη στιγμή που η ΕΕ27 κατέγραφε κάμψη 0,6%. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες ανέβηκαν στις 110,7 μονάδες, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, αλλά το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε. Ο δείκτης κόστους εργασίας επιταχύνει, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους.
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής — Ετήσια Μεταβολή Ιανουάριος 2026 (κατά κλάδο)
|Κλάδος / Υποκλάδος
|Μεταβολή Ιαν. 2026 (y-o-y)
|Τάση
|Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|+22,5%
|📈 Ισχυρή άνοδος
|Φαρμακευτικά προϊόντα
|+18,0%
|📈 Ισχυρή άνοδος
|Τρόφιμα
|+4,6%
|📈 Άνοδος
|Μεταποίηση (σύνολο)
|+1,1%
|↗ Οριακή άνοδος
|Βασικά Μέταλλα
|−7,9%
|📉 Πτώση
|Ορυχεία – Λατομεία
|−16,3%
|📉 Έντονη πτώση
|Σύνολο Βιομηχανίας (Ελλάδα)
|+5,5%
|📈
|Σύνολο Βιομηχανίας (ΕΕ27)
|−0,6%
|📉
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μηνιαία μεταβολή (Ιανουάριος vs Δεκέμβριος) ήταν αρνητική: −11,7%, που όμως αντικατοπτρίζει εποχικούς παράγοντες και δεν αναιρεί τη θετική ετήσια εικόνα.
Επιχειρηματικές Προσδοκίες Βιομηχανίας
Ελλάδα vs Ευρωζώνη (2022–2026)
Απασχόληση στη Βιομηχανία (χιλ. άτομα)
Δ΄ τρίμ. 2025: 431,8 χιλ. (+0,7% y-o-y)
|Δείκτης Απασχόλησης / Κόστους
|Τελευταία τιμή
|Μεταβολή y-o-y
|Περίοδος
|Απασχόληση Βιομηχανίας (χιλ.)
|431,8
|+0,7%
|Δ΄ τρίμ. 2025
|Απασχόληση Συνόλου Οικονομίας (χιλ.)
|4.352,4
|+1,7%
|Δ΄ τρίμ. 2025
|Δείκτης Κόστους Εργασίας Μεταποίησης (2020=100)
|125,1
|+8,8%
|Γ΄ τρίμ. 2025
Τιμές Εισαγωγών & Παραγωγού (% y-o-y)
Ιανουάριος 2026: −4,6% εισ., −3,3% παρ.
Εξαγωγές Βιομηχανίας & Εμπορικό Ισοζύγιο
Δεκέμβριος 2025: €2,5 δισεκ. (+4,0% y-o-y)
|Εξαγωγικά Μεγέθη
|Δεκέμβριος 2025
|Δεκέμβριος 2024
|Μεταβολή
|Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων
|€2,5 δισεκ.
|€2,4 δισεκ.
|+4,0%
|Εμπορικό έλλειμμα βιομηχανίας
|€4,4 δισεκ.
|€3,8 δισεκ.
|+15,8%
|Μερίδιο βιομ. στις εξαγωγές αγαθών
|80,3%
|—
|−3,7% vs μ.ο.
Κορυφαία Εξαγόμενα Βιομηχανικά Προϊόντα — 2025
Γεωγραφική Κατανομή Εξαγωγών 2025
Πετρέλαιο ανεβαίνει, μέταλλα πέφτουν, ναυτιλία απογειώνεται
Ο Φεβρουάριος 2026 χαρακτηρίστηκε από αποκλίνουσες τάσεις στις διεθνείς αγορές: το Brent κέρδισε 6,4% στα $70,9/βαρέλι, ενώ τα βιομηχανικά μέταλλα υποχώρησαν. Αντίθετα, ο δείκτης BDI στη ναυτιλία υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με ένα χρόνο πριν — εξαιρετική είδηση για την ελληνική ναυτιλία.
Τιμή Αργού Πετρελαίου Brent ($/βαρέλι)
2022–Φεβρ. 2026
Τιμές Βιομηχανικών Μετάλλων (χιλ. $)
Αλουμίνιο, Χαλκός, Νικέλιο
|Εμπορεύματα / Δείκτες
|Φεβρ. 2026
|Μηνιαία Μεταβολή
|Ετήσια Μεταβολή
|Brent ($/βαρέλι)
|$70,9
|+6,4%
|—
|Αλουμίνιο (χιλ. $/τόνος)
|~2,6
|−2,6%
|—
|Χαλκός (χιλ. $/τόνος)
|~9,7
|−0,9%
|—
|Νικέλιο (χιλ. $/τόνος)
|~15,8
|−4,0%
|—
|BDI (Δείκτης Ξηρού Φορτίου)
|~2.100
|+14,8%
|+128,8%
|Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων
|~198
|−0,8%
|+7,1%
|EUR/USD
|1,18
|+0,7%
|—
Ηλεκτρική ενέργεια: −18,4% σε ετήσια βάση, αλλά 11% ακριβότερη από τις χώρες Nordic
Η τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 114,5 €/MWh τον Ιανουάριο 2026 — μειωμένη κατά 18,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά 11% υψηλότερη από τη Nordic τιμή (103,4 €/MWh). Παράλληλα, τα δικαιώματα εκπομπών CO₂ υποχώρησαν 14,6% τον Φεβρουάριο.
Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας — Ευρωπαϊκές Αγορές (€/MWh)
|Χώρα / Αγορά
|Ιανουάριος 2026 (€/MWh)
|Σχέση με Ελλάδα
|Ελλάδα
|114,5
|Βάση
|Nordic System
|103,4
|−9,9% (φθηνότερη)
|Γερμανία – Λουξεμβούργο
|~108–130
|±14% εύρος
|Γαλλία
|~95–120
|−19% ως +5%
|Αυστρία
|~105–125
|παρόμοια
|CO₂ Δικαιώματα (EU ETS)
|74,0 €/tCO₂
|−14,6% vs Ιαν.
Κύκλος Εργασιών Βιομηχανίας 2025: η αλήθεια πίσω από το +0,2%
Ενώ η παραγωγή εκπλήσσει θετικά σε μηνιαία βάση, ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκε μόλις 0,2% — πολύ κάτω από την ΕΕ (+1,3%). Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει δραστικά αν κοιτάξει κανείς κλάδο-κλάδο: εξοπλισμός μεταφορών, βασικά μέταλλα και ηλεκτρονικά εκτοξεύτηκαν, ενώ ένδυση και πετρελαιοειδή βυθίστηκαν.
Ετήσιες Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά Τομέα — 2024 vs 2025
|Τομέας / Κλάδος
|Μεταβολή 2024/2025
|Μεταβολή 2023/2024
|Σχόλιο
|Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
|+36,0%
|+52,4%
|Επιβράδυνση αλλά ισχυρά
|Ορυχεία – Λατομεία
|+11,2%
|μικρότερη
|Επιτάχυνση
|Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας
|+6,7%
|+6,7%
|Σταθερή δυναμική
|Ενημέρωση και Επικοινωνία
|+6,2%
|μικρότερη
|Επιτάχυνση
|Μεταφορά και Αποθήκευση
|+5,0%
|πολύ μεγαλύτερη
|Επιβράδυνση
|Μεταποίηση χωρίς πετρελαιοειδή
|+5,1%
|+3,6%
|Επιτάχυνση
|Κατασκευές
|+4,8%
|πολύ μεγαλύτερη
|Επιβράδυνση
|Μεταποίηση (σύνολο)
|+1,7%
|+1,1%
|Επιτάχυνση
|Σύνολο δραστηριοτήτων
|+1,6%
|+4,1%
|Επιβράδυνση
|Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι
|αρνητική
|θετική
|Αναστροφή
Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά Κλάδο Μεταποίησης — 2025 vs 2024
|Κλάδος Μεταποίησης
|2024/2025
|2023/2024
|Κατεύθυνση
|Εξοπλισμός μεταφορών
|+15,4%
|—
|↑ Ισχυρά
|Βασικά μέταλλα
|+12,3%
|—
|↑ Ισχυρά
|ΗΥ, ηλεκτρονικά προϊόντα
|+12,2%
|—
|↑ Ισχυρά
|Προϊόντα καπνού
|+8,4%
|—
|↑
|Μεταλλικά προϊόντα
|+7,7%
|—
|↑
|Μη μεταλλικά προϊόντα
|+7,1%
|—
|↑
|Επισκευή μηχανημάτων
|+6,9%
|—
|↑
|Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
|+6,7%
|—
|↑
|Βιομηχανία τροφίμων
|+2,6%
|—
|↑
|Φαρμακευτικά προϊόντα
|+1,5%
|—
|↑
|ΣΥΝΟΛΟ Βιομηχανίας
|+1,8%
|+1,1%
|↑ Επιτάχ.
|Δερμάτινα είδη
|−5,5%
|—
|↓
|Είδη ένδυσης
|−6,9%
|—
|↓ Έντονα
|Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
|−9,9%
|—
|↓ Ισχυρά