Ανθεκτική βιομηχανία, σκιές αβεβαιότητας: Τι δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου 2026 του ΙΟΒΕ

Τάσεις Ελληνικής Οικονομίας

Ανάπτυξη 2,1%: η Ελλάδα ξεπερνά την ΕΕ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Η ελληνική οικονομία διατήρησε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για ολόκληρο το 2025, επιταχύνοντας στο τελευταίο τρίμηνο σε 2,4% — υπερδιπλάσιο της μέσης επίδοσης της ΕΕ27 (1,4%). Η ανεργία υποχωρεί, οι επενδύσεις απογειώνονται και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Σκιές, ωστόσο, ρίχνουν ο αυξανόμενος κόστος δανεισμού και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη.

+2,4% ΑΕΠ — Δ΄ Τρίμ. 2025 (y-o-y) vs +1,4% ΕΕ27 · vs +2,1% Γ΄ τρίμ. 107,7 Δείκτης Οικ. Κλίματος — Φεβρ. 2026 από 105,4 τον Ιανουάριο −49,2 Καταναλωτική Εμπιστοσύνη — Φεβρ. από −50,3 Ιαν. · −42,0 ένα χρόνο πριν

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την τροχιά σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό μέσο επίπεδο που ξεκίνησε το 2021. Η ανάπτυξη 2,4% τροφοδοτήθηκε κυρίως από την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τις εξαγωγές. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στις 107,7 μονάδες τον Φεβρουάριο — υψηλότερος από ένα χρόνο πριν (106,2 μον.) — αντανακλά αισιοδοξία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων Λιανικού εμπορίου και Κατασκευών.

ΑΕΠ — Ρυθμός Μεταβολής y-o-y (%) Ελλάδα vs ΕΕ27 (2020–2025) - ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Μάρτιος 2026. Σταθερές τιμές 2020. Οικονομικό Κλίμα & Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Επιλεγμένα σημεία 2024–2026 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΟΒΕ, έως 02/2026

Επενδύσεις: η μεγάλη έκπληξη του δ΄ τριμήνου. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εκτινάχθηκε +14,0% στο δ΄ τρίμ. 2025 (έναντι +6,6% ένα χρόνο πριν). Ο Μεταφορικός εξοπλισμός κατέγραψε άνοδο 26,5% και οι Κατασκευές 21,9%.

Κατηγορία Επένδυσης Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2025 Μεταβολή Δ΄ Τρίμ. 2024 Κατασκευές (συνολικά) +21,9% +6,6% ⤷ Κατοικίες ισχυρή άνοδος — Μεταφορικός εξοπλισμός +26,5% πτώση Μηχανολογικός εξοπλισμός +18,7% — Εξοπλισμός Τεχνολογίας (ΤΠΕ) −10,4% άνοδος Σύνολο Παγίων Επενδύσεων +14,0% +6,6%

Εξαγωγές, Εισαγωγές & Ισοζύγιο Δ΄ τρίμ. 2025: Εξαγωγές +2,7% y-o-y - ΕΛΣΤΑΤ, σταθερές τιμές 2020, Μάρτιος 2026 Ανεργία — Ποσοστό & Αριθμός Ανέργων Ιανουάριος 2026: 8,7% (−1,8 π.μ. y-o-y) - ΕΛΣΤΑΤ, έως 01/2026

Δείκτης Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Μεταβολή Ποσοστό ανεργίας (μη εποχ. προσ.) 8,7% 10,5% −1,8 π.μ. Ποσοστό ανεργίας (εποχ. προσ.) 7,7% — −0,2 π.μ. m-o-m Αριθμός ανέργων (χιλ.) 409,8 487,3 −15,9% Απασχολούμενοι (χιλ.) 4.326,1 4.166,7 +3,8%

Προειδοποιητικό σήμα για τον δανεισμό. Το μέσο κόστος τραπεζικού δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 4,3% τον Ιανουάριο 2026, με το spread έναντι της Ευρωζώνης να διευρύνεται στις 68 μονάδες βάσης — από ιστορικά χαμηλό των 16 μ.β. τον Δεκέμβριο. Η απόκλιση αυτή επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.