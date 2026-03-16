Ανοίγει-αύριο-η-«αυλαία»-του-1ου-blue-heritage-summit-thessaloniki:-Καινοτομία,-γεωπολιτική-και-γαλάζια-οικονομία-στο-επίκεντρο

Με τη συμμετοχή πάνω από 100 ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αρχίζουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki (17-19 Μαρτίου), που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR με την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Θέμα του Συνεδρίου είναι «Navigating Innovation at the Geopolitical Crossroads» («Πλοηγώντας την Καινοτομία στα Γεωπολιτικά Σταυροδρόμια») και οι εργασίες του αρθρώνονται σε πέντε θεματικές ενότητες: Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία, Τεχνολογία, Καινοτομία και Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Τουρισμός.

Το πρόγραμμα

Αύριο (Τρίτη 17 Μαρτίου) οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή των παλαιών Σφαγείων (26ης Οκτωβρίου 64) από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 16.30 μ.μ., ενώ την Τετάρτη 18 Μαρτίου και Πέμπτη 19 Μαρτίου θα συνεχιστούν στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στη ΔΕΘ. Την Τετάρτη 18 Μαρτίου οι εργασίες θα αρχίσουν στις 10 π.μ. και θα ολοκληρωθούν στις 18.30 το απόγευμα και την Πέμπτη 19 Μαρτίου θα αρχίσουν στις 9.30 το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15.30 το απόγευμα.

Το 1ο Blue Heritage Thessaloniki τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της HELMEPA, και των Πράσινο Ταμείο, CSR Hellas, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, Propeller Club και Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο έχει την στήριξη του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και του Think Tank ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Στρατηγικοί Εταίροι είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Resilient Cities Network και το YES FORUM.

Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες

Μεταξύ των ομιλητών – κάποιοι εκ των οποίων θα συμμετέχουν διαδικτυακά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – περιλαμβάνονται Επίτροποι της Ε.Ε., οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών κ. Γιάννης Λοβέρδος, Παιδείας κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μεταφορών και Υποδομών κ. Νίκος Ταχιάος, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Έλενα Ράπτη και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Δημήτρης Σκάλκος και ο Σύμβουλος Foresight-Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Προεδρία της Κυβέρνησης κ. Μάριος Δαφνομήλης.

Επίσης συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Representative) για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας Πρέσβης κ. Alexandre Stutzmann, η επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίου και Επενδύσεων της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα κα. Εβίτα Σουρή, o Kοσμήτορας του Milano Fashion Institute και πρώην Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Συμμαχίας του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Μόδα κ. Simone Cipriani, η ιδρύτρια και Πρόεδρος του Art for the World και Επιμελήτρια (Curator) της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του 2013 κα. Adelina von Fürstenberg κ.α.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης ως ομιλητές ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Φρέντης Μπελέρης και Νικόλαος Φαραντούρης, ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Έλληνας βουλευτής στο αλβανικό Κοινοβούλιο κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων για τα συνδεδεμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. του CERN και τα κράτη μη μέλη του CERN κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής.

Δυναμική παρουσία έχουν επίσης οι παραγωγικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας, με ομιλητές μεταξύ άλλων την Πρόεδρο του ΣΒΕ κα. Λουκία Σαράντη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ κ. Σίμο Διαμαντίδη, τους Προέδρους του Βιοτεχνικού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Μάριο Παπαδόπουλο και Κυριάκο Μερελή και τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ κ. Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη.

Από την επιχειρηματική κοινότητα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Hellas Gold κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο CEO της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Γιάννης Τσάρας, ο Γενικός Διευθυντής της Μεταλλεία Θράκης κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της JTI κ. Συμεών Σιδηρόπουλος, η CEO της Navigator Shipping Consultans Ltd. κα Δανάη Μπεζαντάκου, η CEO της Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά κα Έφη Λαζαρίδου, ο CEO της RECO Exports Ltd κ. Αντώνης Σιούλης κ.α.

Ισχυρό «παρών» θα δώσει και η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους κ.κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φώτη Μάρη Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεόδωρο Θεοδουλίδη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ευάγγελο Μπεκιάρη Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Σπύρο Λίτσα Καθηγητή Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων στο Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Κωνσταντίνο Φίλη Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του ACG Institute of Global Affairs-Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών.

Official Media Partner είναι ο όμιλος της Ναυτεμπορικής.