Ανοδικές-τάσεις-στη-wall-street,-αναμένοντας-τις-κινήσεις-Τραμπ-στη-Μέση-Ανατολή

Οι αμερικανικές μετοχές καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα (16/3), ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς η Wall Street επιχείρησε να ανακάμψει έπειτα από ακόμη μία εβδομάδα απωλειών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,81% στις 46.937,82 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 1% στις 6.695,34 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,12% στις 22.354,10 μονάδες.

Στο ταμπλό των εταιρειών, οι μετοχές της Meta καταγράφουν άνοδο άνω του 2%, μετά από δημοσίευμα — το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε «εικαστικό» — σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 20% του προσωπικού της. Παράλληλα, οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν επίσης άνοδο άνω του 2%, ενόψει του συνεδρίου GTC της εταιρείας, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή στην αγορά έρχεται μετά το κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας, όταν ο S&P 500 κατέγραψε την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Παρασκευής στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί την προηγούμενη εβδομάδα, με το Brent crude να κλείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022. Η άνοδος των τιμών συνδέθηκε με τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά ενέργειας, καθώς η κυκλοφορία των πλοίων έχει ουσιαστικά παγώσει από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, στις συναλλαγές της Δευτέρας το WTI crude υποχωρεί κατά περίπου 4%, διαμορφούμενο λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Brent σηημειώνει πτώση περίπου 2%, υποχωρώντας κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση των τιμών πετρελαίου ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας χωρών που θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των χρηματιστηρίων μέχρι στιγμής θεωρείται σχετικά περιορισμένη. Ο S&P 500 παραμένει περίπου 5% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο του Wharton School Jeremy Siegel, οι αγορές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το πλεονέκτημα έναντι του Ιράν και ότι ενδεχομένως να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αν και η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Yardeni Research Ed Yardeni σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα του S&P 500 οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη αισιοδοξία των αναλυτών για τα εταιρικά κέρδη ανά μετοχή το 2026 και το 2027, παρά τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να επιφέρει ένας παρατεταμένος πόλεμος και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.