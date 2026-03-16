Απεσταλμένοι-του-Συμβουλίου-Ειρήνης-του-Τραμπ-συναντήθηκαν-με-τη-Χαμάς-στο-Κάιρο,-λέει-το-reuters

Απεσταλμένοι του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Κάιρο με εκπροσώπους της Χαμάς σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, η οποία δοκιμάζεται μετά την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Εκεί, η Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, φέρεται να συζήτησε με εκπροσώπους του αμερικανικού Συμβουλίου, ενός οργάνου υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ που έχει αναλάβει ρόλο εποπτείας της μεταπολεμικής διαχείρισης της Γάζας.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters, βασικός στόχος των συνομιλιών ήταν η αποτροπή κατάρρευσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς η περιφερειακή σύγκρουση έχει επηρεάσει άμεσα τις ισορροπίες στην περιοχή.

Μετά τη συνάντηση, το Ισραήλ ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του ανοίγματος στη Ράφα

Λίγο μετά τη συνάντηση στο Κάιρο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει σύντομα το μοναδικό πέρασμα για πεζούς μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Το πέρασμα της Ράφα είχε κλείσει από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν. Μία από τις πηγές εκτιμά ότι η ισραηλινή απόφαση συνδέεται άμεσα με τις συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του αμερικανικού συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αποτελούσε την κεντρική πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή φαίνεται να έχει επιβραδύνει την εφαρμογή του.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς προειδοποίησαν το αμερικανικό συμβούλιο πως η οργάνωση ενδέχεται να αποσυρθεί από δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της εκεχειρίας, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τα νέα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα της Γάζας μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι τα περάσματα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Στη συνέχεια επέτρεψε εκ νέου περιορισμένες ροές αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά διατήρησε κλειστό το μοναδικό πέρασμα για πεζούς προς την Αίγυπτο, στη Ράφα. Χθες ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να το επαναλειτουργήσει εντός της εβδομάδας έπειτα από «αξιολόγηση ασφαλείας».

Το Reuters έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς — που επρόκειτο να αποτελέσει βασικό στοιχείο της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα — έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Συμβούλιο Ειρήνης εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες με τη Χαμάς από τον Άριε Λάιτστοουν, συνεργάτη του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι συναντήσεις στις οποίες θα συμμετείχε ο Λάιτστοουν βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, χωρίς ωστόσο να μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν τελικά έλαβε μέρος.

Περαιτέρω συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λάιτστοουν συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες σε συναντήσεις στο Κάιρο που αφορούν τη Γάζα, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει εάν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς. Όπως πρόσθεσε, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις επαφές με περιφερειακούς εταίρους για την υλοποίηση του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το εάν η απόφαση επαναλειτουργίας του περάσματος της Ράφα συνδέεται με τις συνομιλίες στο Κάιρο, ενώ η Χαμάς αρνήθηκε επίσης να προβεί σε σχόλιο.