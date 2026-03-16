Αποφάσεις-για-το-μέλλον-του-καλείται-να-πάρει-ο-ΣΥΡΙΖΑ-το-Σάββατο

Στα δυο έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει πολλές «φουρτούνες» στην Κουμουνδούρου με την πλειοψηφία να αναμένει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα που θα κάνει και τη μειοψηφία υπό τον Παύλο Πολάκη να ζητεί «ξεκαθάρισμα» του τοπίου. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την περασμένη Τετάρτη όπου υπήρξε μια μόνο μικρή αναφορά από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας για το θέμα των συμμαχιών και πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Προφανώς «φύλαξε δυνάμεις» για τη μεθαυριανή σύγκληση του οργάνου, αλλά και για τη Σαββατιάτικη συζήτηση όπου όλοι θα κληθούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

H «μουρμούρα» στον ΣΥΡΙΖΑ φούντωσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας όταν ο Κώστας Ζαχαριάδης διατύπωσε, μιλώντας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM, τη θέση πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ηγηθεί ενός συμμαχικού σχήματος». Η αλήθεια είναι πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε αυτό που πιστεύει και αναφέρει σχεδόν σε κάθε παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης εκφράζοντας το πιο μεγάλο κομμάτι του κόμματος. Απλώς, πλέον με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα η κάθε κουβέντα μετρά διαφορετικά.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς ο Τρύφωνας Αλεξιάδης που ανήκει στην ομάδα του Παύλου Πολάκη, συνέταξε ένα κείμενο το οποίο θα κατατεθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Τετάρτης το οποίο διαφωνεί με τη λογική πολλών στελεχών πως ο ΣΥΡΙΖΑ «απλώς πρέπει να περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα». Απευθύνει πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για τη δημιουργία (αρχικά) εκλογικής συμμαχίας και ουσιαστικά ζητεί να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. «Ένας μήνας μετά τη διακήρυξη είναι επαρκής χρόνος, για να δοθούν στη δημοσιότητα οι άξονες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και θα εξειδικευθεί το κοινό πρόγραμμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτό που προκάλεσε πολλές συζητήσεις είναι η αποστροφή που υπάρχει στο τέλος του κειμένου του Τρύφωνα Αλεξιάδη πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια», παραπέμποντας στην ιστορική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου κατά την τρίτη κυβερνητική του θητεία.

Η πλευρά της πλειοψηφίας που είτε πιστεύει πως το «κλειδί» των εξελίξεων το κρατά ο Αλέξης Τσίπρας είτε πως το ζήτημα των συνεργασιών έχει πλέον λήξει σημειώνει πως στο συγκεκριμένο κείμενο δεν γίνεται καμία αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν υπάρχει επίτηδες γιατί έχει καλυφθεί σε προηγούμενες αποφάσεις», δηλώνει το άλλο «στρατόπεδο». Σε κάθε περίπτωση, πάντως όλοι καταλαβαίνουν πως η συνύπαρξη του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη είναι πλέον αδύνατη. Η εβδομάδα αναμένεται να είναι πυκνή στην Κουμουνδούρου που ήδη πιέζεται πολύ από τα δημοσκοπικά ποσοστά που παρουσιάζει.

«Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει καθαρά η Κ.Ε. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται», ανέφερε ο Στέργιος Καλπάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Αυγή της Κυριακής» συμπληρώνοντας πως «όταν μιλάμε για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μιλάμε για μια εξίσωση με πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα».

