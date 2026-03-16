Γαλλία: Ο πολιτικός χάρτης αλλάζει, η μάχη συνεχίζεται – Τι δείχνει ο α’ γύρος των εκλογών

Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών επιβεβαίωσε την άνοδο της ακροδεξιάς στην περιφέρεια, τη ρευστότητα στις μεγάλες πόλεις και τη δυναμική της LFI — με τον δεύτερο γύρο στις 22 Μαρτίου να αναδεικνύεται σε ορόσημο για το 2027.

Η Γαλλία ψήφισε. Και η ετυμηγορία του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών της 15ης Μαρτίου 2026 είναι σαφής: καμία δύναμη δεν κυριαρχεί αδιαφισβήτητα, αλλά η ακροδεξιά προελαύνει. Με συμμετοχή στο 50% — σημαντικά υψηλότερη από το χαμηλό ρεκόρ του 2020 στη σκιά της πανδημίας — οι Γάλλοι ψηφοφόροι έστειλαν ένα μήνυμα πολιτικής αστάθειας και ανανέωσης.

«Η Μασσαλία βρίσκεται στις πόρτες του RN. Αν πέσει, θα είναι κεραυνός ενόψει των προεδρικών.»

Παρίσι: η αριστερά κρατά, αλλά δεν κερδίζει ακόμα

Η πρωτεύουσα της Γαλλίας δεν εκλέγει ακόμα δήμαρχο. Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, διάδοχος της Ανν Ιντάλγκο, βγήκε πρώτος με 36,5%, αλλά ο δεύτερος γύρος θα αναδειχθεί σε τετραγωνική — ή ακόμα και πενταγωνική — αναμέτρηση.

Αποτελέσματα: Γκρεγκουάρ (PS) 36,5% | Ντατί (LR) 24,9% | Σικιρού (LFI) 13,7% | Μπουρναζέλ (Horizons) 11,8% | Κναφό (Reconquête) ~10%

Η Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργός Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, έριξε τα πάντα στη μάχη — παραιτήθηκε από το υπουργείο τον Φεβρουάριο για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εκστρατεία. Έμεινε δεύτερη με διαφορά περίπου 12 μονάδων. Ζητά ήδη συγχώνευση λίστας με τον Μπουρναζέλ για να ανατρέψει το αποτέλεσμα στις 22 Μαρτίου.

Κλειδί: η Σαρά Κναφό (Reconquête) αντιπαρερχόταν στο 10% — το ελάχιστο όριο για να παραμείνει στον δεύτερο γύρο. Εντάχθηκε εν τέλει, καλώντας την Ντατί να ενοποιήσουν τις δυνάμεις τους. Αν η δεξιά ενωθεί, ο δεύτερος γύρος γίνεται ανοιχτός.

Μασσαλία: η μεγάλη αναμέτρηση της χρονιάς

Η δεύτερη πόλη της Γαλλίας είναι το επίκεντρο του πολιτικού σεισμού. Ο εν ενεργεία δήμαρχος Μπενουά Παγιάν (PS) και ο υποψήφιος του RN Φρανκ Αλισιό βρέθηκαν κυριολεκτικά ισόπαλοι: 36,7% και 35% αντίστοιχα.

Αποτελέσματα: Παγιάν (PS) 36,7% | Αλισιό (RN) 35% | Βασάλ (LR+Horizons) 12,4% | Ντελογκύ (LFI) 11,9%

Το σενάριο της τετραγωνικής αναμέτρησης στον δεύτερο γύρο ανοίγει ασύμμετρα διλήμματα. Ο Παγιάν αρνείται τη συνεργασία με τη LFI. Η Βασάλ (LR) είπε αρχικά «όχι» στην πρόταση συνεργασίας του RN. Αν και οι τέσσερις λίστες παραμείνουν, το RN μπορεί να κερδίσει με πλουραλισμό. Αν η Βασάλ αποσυρθεί υπέρ της αριστεράς, η Μασσαλία μένει κόκκινη. Αυτό το δίλημμα θα ορίσει τη φυσιογνωμία της γαλλικής πολιτικής.

Λυών, Τουλούζη, Λε Αβρ: άλλα κρίσιμα μέτωπα

Στη Λυών, ο πράσινος δήμαρχος Γκρεγκουάρ Ντουσέ και ο Ζαν-Μισέλ Αουλάς — πρώην πρόεδρος της Ολυμπίκ Λυών — βρέθηκαν ισόπαλοι στο 37,3% έκαστος: διαφορά μόλις 1.200 ψήφων. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει αν οι «πράσινες» πόλεις του 2020 επιβιώνουν.

Στην Τουλούζη, ο εν ενεργεία δήμαρχος Μουντένκ (κέντρο-δεξιά) βγήκε πρώτος με 37,5%, αλλά ο συνδυασμός LFI-PS έχει αριθμητική να τον ανατρέψει αν ενωθεί στον δεύτερο γύρο.

Στο Λε Αβρ, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ (Horizons) βγήκε πρώτος με 43,7% — ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού κεντρώου υποψηφίου για τις προεδρικές του 2027.

Πόλεις που κρίθηκαν ήδη στον πρώτο γύρο

Πόλη Αποτέλεσμα Λεπτομέρειες Περπινιάν RN (1ος γύρος) Λουί Αλιό επανεξελέγη με 51,4% — κρατά τη μεγαλύτερη πόλη του RN Ενέν-Μπωμόν RN (1ος γύρος) Στιβ Μπριουά επανεξελέγη με 78,25% — συντριπτική κυριαρχία Μπωκαίρ RN (1ος γύρος) Νελσόν Σοντόν επανεξελέγη με ~60% Φρεζύς RN (1ος γύρος) Νταβίντ Ρασλίν επανεξελέγη με 51,3% Ενέ (Moselle) RN (1ος γύρος) Φαμπιάν Ενγκελμάν επανεξελέγη με 72,96% Λε Αβρ Horizons (ισχυρή θέση) Φιλίπ πρώτος με 43,7% — χωρίς πρόβλημα 2ου γύρου Νίκαια Αμφίρροπη Σιοτί (UDR-RN) 43,5% vs Εστρόζι (Horizons) 30,7% Τουλόν RN μπροστά Λαβαλέτ (RN, ανεξάρτητη λίστα) 42% — 2ος γύρος

Η ακροδεξιά: ισχυρή στην περιφέρεια, αδύναμη στις μητροπόλεις

Το RN κέρδισε περίπου είκοσι δημαρχίες σε κοινότητες άνω των 3.500 κατοίκων ήδη από τον πρώτο γύρο — αριθμός ρεκόρ. Η εδραίωσή του στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πια αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο Μπαρντελά έσπευσε να «απλώσει το χέρι» στους LR για συνεργασία στον δεύτερο γύρο — ιστορική αλλαγή σε κόμμα που παραδοσιακά αρνιόταν τέτοιους συνασπισμούς.

Ωστόσο, τα όριά του RN παραμένουν σαφή. Στα Βορντό, Τουλούζη, Μονπελιέ, Ρεν και Στρασβούργο, κανένας υποψήφιος δεν πέρασε στον δεύτερο γύρο. Η πιο ταπεινωτική αποτυχία ήταν ο Τιερί Μαριανί στο Παρίσι — ευρωβουλευτής και πρώην στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων — με μόλις 1,5% στην πρωτεύουσα.

«Η πόλη παραμένει το τείχος που σταματά την ακροδεξιά. Αλλά η περιφέρεια είναι ήδη εκτός ελέγχου.»

Η απρόσμενη άνοδος της LFI

Το κόμμα του Μελανσόν — που το υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε επίσημα «άκρα αριστερά» — πήρε διψήφια ποσοστά στις μεγαλύτερες πόλεις: ~13% στο Παρίσι, ~12% στη Μασσαλία, ~10% στη Λυών. Ο συντονιστής Μανουέλ Μπομπάρ ανακοίνωσε ότι το κόμμα «διπλασίασε ή τριπλασίασε» τα ποσοστά του σε σχέση με το 2020.

Η LFI αναδεικνύεται σε «αρχηγό» των διαπραγματεύσεων στην αριστερά — τόσο στη Μασσαλία (όπου ο Παγιάν αρνείται τη συνεργασία μαζί της), όσο και στη Λυών (όπου ο Ντουσέ χρειάζεται τις ψήφους της). Αυτή η θέση-κλειδί κάνει τους Σοσιαλιστές νευρικούς.

Πολιτικά συμπεράσματα

Ο πρώτος γύρος των γαλλικών δημοτικών εκλογών δεν είναι απλώς τοπική υπόθεση. Είναι barometer για το 2027 — και τα μηνύματά του είναι πολλαπλά και αντιφατικά.

1. Η ακροδεξιά εμπεδώνεται στο τοπικό επίπεδο.

Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γαλλίας, το RN εξέρχεται από ένα εκλογικό γύρο με πρωτοφανή τοπική παρουσία. Αυτό σημαίνει γρήγορα: εκπροσώπους στα δημοτικά συμβούλια, χρήματα, νομιμοποίηση. Ο δρόμος για την Ελυζέ το 2027 ανοίγει από τα δημαρχεία.

2. Η αριστερά είναι διασπασμένη σε επικίνδυνο σημείο.

Η άρνηση των Σοσιαλιστών να συνεργαστούν με τη LFI στη Μασσαλία μπορεί να κοστίσει τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η σύγκρουση PS-LFI είναι η πιο ορατή πληγή της γαλλικής αριστεράς ενόψει 2027.

3. Το κέντρο διαλύεται σε δύο κατευθύνσεις.

Οι δυνάμεις του στρατοπέδου Μακρόν (Horizons, Renaissance, MoDem) δεν έχουν ένα σαφές πρόσωπο για το 2027 — εκτός από τον Φιλίπ, που ενισχύει τη θέση του ως ο «λογικός κεντρώος». Ο Μακρόν αποχωρεί υποχρεωτικά, και το κενό του είναι γιγαντιαίο.

4. Η Μασσαλία θα ορίσει τη δυναμική του δεύτερου γύρου.

Αν το RN κατακτήσει τη Μασσαλία στις 22 Μαρτίου, η συμβολική σημασία θα υπερβεί κατά πολύ οποιαδήποτε τοπική εκλογή. Θα είναι σήμα ότι καμία πόλη — ακόμα και κοσμοπολίτικη, πολυπολιτισμική — δεν είναι πλέον απρόσβλητη.

5. Το 2027 αρχίζει τώρα.

Αυτές οι δημοτικές εκλογές δεν είναι «πρόβα τζενεράλε» — είναι η πρώτη πράξη. Η δυναμική που θα διαμορφωθεί στις 22 Μαρτίου θα σκιάσει κάθε επόμενη πολιτική κίνηση στη Γαλλία μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Αν η Λε Πεν ή ο Μπαρντελά κερδίσουν τη Μασσαλία και κρατήσουν την Τουλόν, η Γαλλία θα βαδίζει προς 2027 με ακροδεξιά στο πηδάλιο των δύο μεγαλύτερων λιμανιών της.