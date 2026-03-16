Γιάννης-Παναγόπουλος:-«Τρύπα»-3,2-εκατ.-ευρώ-στο-πόθεν-έσχες-για-τον-πρόεδρο-της-ΓΣΕΕ

Πόσο ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να μην έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος την τελευταία πενταετία 2020-2025, όπως προέκυψε από τον έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο οποίος ελέγχεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ εντόπισε η ανεξάρτητη αρχή και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, ενώ στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ενώ τα ευρήματα θα διαβάσει τα ευρήματα και στο ελεγκτικό συνέδριο για να γίνει ο νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.