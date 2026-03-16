Γιατί-έχει-βάλει-στο-μάτι-ο-Τραμπ-τη-νήσο-Χαργκ-του-Ιράν:-Τι-σημαίνει-για-την-παγκόσμια-αγορά-πετρελαίου

Ψηλά στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν παραμένει η νήσος Χαργκ με το Axios να μεταφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων για την κατάληψή του.

Δύο 24ωρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο νησί που βρίσκεται κοντά στο βόρειο άκρο του Κόλπου, δίπλα στην πόλη Μπουσέρ του Ιράν, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμα και στις πετρελαϊκές υποδομές σε περίπτωση που το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

«Η επίθεση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Χαργκ είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως προειδοποιητικά πυρά προς την Τεχεράνη. Εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, η υποδομή πετρελαίου στο νησί θα είναι η επόμενη», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της Vanda Insights, σε - που έστειλε στη CNBC τη Δευτέρα.

Το νησί Χαργκ θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς στόχους του Ιράν. Το κοραλλιογενές νησί που βρίσκεται περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών της ηπειρωτικής χώρας του Ιράν στον βόρειο Περσικό Κόλπο, διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Έχει επίσης χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, γεγονός που το καθιστά κρίσιμη πύλη για τα έσοδα της Τεχεράνης από την ενέργεια.

Μια άμεση επίθεση στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα σταματούσε αμέσως το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, που ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει η JPMorgan.

«Η καταστροφή της πετρελαϊκής υποδομής της χώρας θα χρειαζόταν χρόνια για να αποκατασταθεί, αφήνοντας τη χώρα στερημένη από την πιο κρίσιμη πηγή εσόδων της», πρόσθεσε η Χάρι.

Αναλυτές του τομέα της ενέργειας ανέφεραν ότι η εστίαση της Ουάσιγκτον στο νησί Χαργκ αντανακλά τόσο τη στρατηγική σημασία του νησιού για το Ιράν όσο και την επιρροή του στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

«Το Ιράν διαθέτει και άλλα λιμάνια, αλλά πιθανώς αν οι ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο ή κατέστρεφαν το νησί Χαργκ, θα ήταν δυνατό να πράξουν το ίδιο και με τις άλλες εγκαταστάσεις εξαγωγής», δήλωσε ο Τζος Γιανγκ, διευθυντής επενδύσεων της Bison Interests.

Όπως έχει γράψει το thetimes|-.gr, «το Χαργκ δεν είναι απλώς ένας σταθμός εξαγωγών. Είναι η βασική αρτηρία μέσω της οποίας το ιρανικό πετρέλαιο μετατρέπεται σε σκληρό συνάλλαγμα. Είναι το σημείο όπου συναντώνται η παραγωγή, η αποθήκευση, η φόρτωση και τελικά η οικονομική επιβίωση του καθεστώτος. Με απλά λόγια, όσο το Χαργκ μένει λειτουργικό, η Τεχεράνη εξακολουθεί να αναπνέει οικονομικά. Αν πάψει να λειτουργεί, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο επιχειρησιακό. Θα είναι στρατηγικό».

Η ζημιά στις εγκαταστάσεις θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τις εξαγωγές, αν και το Ιράν διαθέτει ορισμένες περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις, σημείωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον αγωγό Γκόρε-Τζασκ, ο οποίος μπορεί να παρακάμψει τόσο το νησί Χαργκ όσο και το Στενό του Ορμούζ, μεταφέροντας περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις στο νησί Χαργκ θα συνιστούσαν ακόμα μια σημαντική κλιμάκωση. «Η Τεχεράνη θα κλιμάκωνε επιτιθέμενη σε περισσότερες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, για παράδειγμα, στο Abqaiq στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Έντουαρντ Φισμαν, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations.

Όπως σημειώνουν, μάλιστα, η απειλή για το ιρανικό νησί μπορεί να έχει για τις αγορές πετρελαίου σχεδόν την ίδια σημασία με μια πραγματική επίθεση ειδικά όσνον αφορά τα ασφάλιστρα ασφαλείας.

Το νησί Χαργκ, άλλωστε, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στη λίστα των πιθανών στόχων. Έχει μακρά ιστορία στοχοθέτησης ακριβώς επειδή αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής μηχανής. Στη διάρκεια του πολέμου Ιράν – Ιράκ, και ιδιαίτερα στη φάση που έμεινε γνωστή ως «πόλεμος των τάνκερ», το Χαργκ βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων και απειλών. Η στρατηγική τότε ήταν σαφής – όποιος θέλει να στραγγαλίσει την ιρανική αντοχή, χτυπά το σημείο από το οποίο περνούν τα έσοδα του πετρελαίου.