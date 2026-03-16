Γιατί-στέλνει-ο-Τραμπ-2.500-Αμερικανούς-πεζοναύτες-στη-Μέση-Ανατολή:-Ο-κίνδυνος-με-τη-ναρκοθέτηση-στο-Ορμούζ

Η αποστολή περίπου 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα φάση στον πόλεμο με το Ιράν, που διανύει τη δεύτερη εβδομάδα του, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Η μονάδα που αναπτύσσεται στην περιοχή είναι η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών (31st Marine Expeditionary Unit), σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους του Πενταγώνου, που επικαλούνται οι New York Times.

Η ανάπτυξή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση: την ικανότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να ναρκοθετήσουν τα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν αναγκάσει τις ιρανικές δυνάμεις να αποσύρουν τα μεγαλύτερα πολεμικά τους πλοία και να χρησιμοποιούν πλέον ταχύπλοα σκάφη που μεταφέρουν νάρκες και μπορούν να αποφεύγουν τα αεροσκάφη. Τα σκάφη αυτά εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να επιχειρούν από ένα σύμπλεγμα νησιών κοντά στα Στενά.

Με την άφιξη της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού τις επόμενες ημέρες, το Πεντάγωνο θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί γρήγορες επιδρομές στα νησιά αυτά με μονάδες πεζοναυτών, οι οποίες θα διαθέτουν υλικοτεχνική υποστήριξη και αεροπορική κάλυψη, σύμφωνα με απόστρατο ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που γνωρίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της μονάδας.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει στο παρελθόν μικρότερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως την επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, οι οποίες μπορεί να αποφέρουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αλλά ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες αν αποτύχουν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μεγάλη αεροπορική επιδρομή στο νησί Χαργκ, βασικό λιμάνι και κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση «εξουδετέρωσε πλήρως» τις στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, ενώ διευκρίνισε ότι είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να μην πλήξει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, «για λόγους ευπρέπειας».

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα.

Τι θα προσφέρουν οι πεζοναύτες

Παρότι ο αριθμός των πεζοναυτών είναι σχετικά μικρός σε σύγκριση με τους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμες από τους στρατιωτικούς διοικητές, καθώς μπορούν να αναπτύσσουν γρήγορα δυνάμεις και στρατιωτικό εξοπλισμό στο έδαφος.

Στα Στενά του Ορμούζ, οι πεζοναύτες θα μπορούσαν επίσης να αναλάβουν επιχειρήσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας συστήματα παρεμβολών εγκατεστημένα στα πλοία τους, αλλά και να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία.

Οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών αναπτύσσονται συνήθως μαζί με αρκετά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα αποβατικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων που μπορεί να μεταφέρει αεροσκάφη MV-22 Osprey, μεταγωγικά ελικόπτερα και μαχητικά όπως το F-35 Joint Strike Fighter. Άλλα πλοία μεταφέρουν πεζοναύτες, πυροβολικό υποστήριξης και αμφίβια οχήματα για επιχειρήσεις από τη θάλασσα προς την ξηρά.

Σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, με μία εκστρατευτική μονάδα της ανατολικής ακτής να έχει συμμετάσχει ήδη στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών να αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή -η οποία συνήθως εδρεύει στην Οκινάουα της Ιαπωνίας– δεν θα υπάρχει πλέον άμεσα διαθέσιμη δύναμη ταχείας αντίδρασης για επιχειρήσεις στον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Κορέας και της Ταϊβάν.

Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον κενό στην αμερικανική άμυνα, σε συνδυασμό με τη μεταφορά κρίσιμων συστημάτων αεράμυνας από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή.

Στο παρελθόν, οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών – που συχνά αποκαλούνται ανεπίσημα «η δύναμη 9-1-1 της Αμερικής» – έχουν αναπτυχθεί σε πολεμικές ζώνες, έχουν συμμετάσχει σε εκκενώσεις πρεσβειών και σε επιχειρήσεις κατά της πειρατείας.

Πεζοναύτες από τη 15η Εκστρατευτική Μονάδα ήταν από τις πρώτες συμβατικές αμερικανικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο έδαφος κατά την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν το 2001.