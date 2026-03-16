Διπλωματικές-πηγές:-Το-ζήτημα-της-επίθεσης-σε-πλοία-στη-Μαύρη-Θάλασσα-έθεσε-στο-ΣΕΥ-ο-ΥΠΕΞ

Το ζήτημα της επίθεσης στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έξω από το Νοβοροσίσκ το πρωί του Σαββάτου έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως υπενθύμισε άλλωστε, επίθεση είχαν δεχτεί ξανά στη Μαύρη Θάλασσα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια τον Ιανουάριο, ενώ επίθεση είχε δεχτεί τάνκερ στα νοτιοδυτικά της Κρήτης τοn Δεκέμβριο του 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες ενέργειες και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει συντονισμένη δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας που γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το ζήτημα ενημέρωσε άλλωστε και τον Ουκρανό ομόλογό του.

