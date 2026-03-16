ΔΥΠΑ:-«Ημέρα-Καριέρας»-στο-Ηράκλειο-Κρήτης-28-Μαρτίου

Τις δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης συνεχίζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με την 53η «Ημέρας Καριέρας», που διοργανώνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Σάββατο 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Aquila Atlantis Hotel» (Υγείας 2), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 35 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο επιλογών για πολίτες με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και εμπειρία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η «Ημέρα Καριέρας» προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένα ραντεβού, δίνοντας έμφαση στη γνωριμία, τη συζήτηση και την παρουσίαση των δεξιοτήτων κάθε συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme