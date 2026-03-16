ΕΑΣΕ:-57%-των-ceos-αναμένουν-βελτίωση-για-την-οικονομική-κατάσταση-των-εταιριών

Στις 160 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2025, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.674 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο από τις 152 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο στις 160 μονάδες, αποτυπώνοντας τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος όπως αυτή καταγραφόταν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/01/2026-18/02/2026 και αποτυπώνει τις εκτιμήσεις των CEOs για το οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφωνόταν εκείνη την περίοδο. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, αλλά καταγράφουν το οικονομικό κλίμα υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι τότε, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ – CEO Current Status Index) αυξήθηκε στις 157 μονάδες από 150 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ – CEO Expectation Index) ενισχύθηκε στις 163 μονάδες από 154 μονάδες.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 213 μονάδες, έναντι 203 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο . Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε στο 32%, έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR στην ελληνική οικονομία. Το 38% των CEOs απάντησαν ότι η συμβολή θα είναι θετική, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 44% στους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 43% μεταξύ των CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Το 42% των CEOs δήλωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι ουδέτερες, ενώ αντίθετα το 20% των CEOs θεωρούν ότι θα έχει αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονομία.

Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επάρκεια των μεταρρυθμίσεων που εισάγει ο πρόσφατος στα τέλη του 2025 νόμος για τα εργασιακά, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το 65% των CEOS απάντησαν ότι είναι επαρκείς μόνο κατά ένα μέρος, ποσοστό που αυξάνεται σε 75% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Μόνο το 10% των CEOs θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι επαρκείς, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται σε 4% μεταξύ των CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα το 25% των CEOs δηλώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι επαρκείς, ποσοστό που αυξάνεται σε 30% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.