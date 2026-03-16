ΕΕ:-Ανθρωπιστική-βοήθεια-ύψους-450-εκατ.-ευρώ-για-την-Παλαιστίνη,-τον-Λίβανο,-τη-Συρία-και-την-Ιορδανία-το-2026

Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ για την Παλαιστίνη, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία ανακοίνωσε για το 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η ΕΕ θα διαθέσει στη Συρία 210 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και την προστασία σε ολόκληρη τη χώρα, στην Παλαιστίνη 124 εκατομμύρια ευρώ για επισιτιστική βοήθεια, υγεία, στέγαση και εκπαίδευση, στο Λίβανο, 100 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, βασική βοήθεια για οικογένειες, υπηρεσίες προστασίας, στέγαση και εκπαίδευση.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι πτήσεις αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ έχουν ήδη αρχίσει να παραδίδουν ιατρικά είδη και είδη πρώτης ανάγκης επί τόπου. Στην Ιορδανία συνολικά θα διατεθούν 15,5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, και για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων, τόσο εντός όσο και εκτός καταυλισμών. Τέλος, στην Αίγυπτο, θα διατεθούν 8 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια προς τους πιο ευάλωτους.

