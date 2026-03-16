Εθνική-Τράπεζα:-Στην-bain-capital-μη-εξυπηρετούμενα-ανοίγματα-100-εκατ.-ευρώ

Την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DΑC) συμφερόντων της Bain Capital, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

«Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η εταιρία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου» υπογραμμίζει η ΕΤΕ.

«Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα» καταλήγει η ανακοίνωση.