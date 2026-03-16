Επί-ξύρου-ακμής-παραγωγή,-αποθέματα,-διάθεση-αλουμινίου-και-πρώτων-υλών

Πολυετή υψηλά έχουν αγγίξει τις τελευταίες ημέρες οι τιμές του αλουμινίου λόγω της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές του κλάδου, οι συνθήκες της αγοράς αναμένεται ότι θα συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες το 2026, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και των περιορισμών όσον αφορά στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τα χυτήρια της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να έχουν αποθέματα αλουμίνας για μερικές εβδομάδες. Ωστόσο μια διαταραχή στις εισερχόμενες ροές που μπορεί να παραταθεί πέρα ​​από το χρονικό διάστημα διάρκειας των αποθεμάτων θα μπορούσε να περιορίσει τη λειτουργία των χυτηρίων, αν και διατηρούν την επιλογή να προβούν σε προληπτικές μειώσεις ή και σε κλεισίματα για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των αποθεμάτων όταν αρχίσουν να εμφανίζονται διακοπές στις πρώτες ύλες. Παράλληλα όμως οι τυχόν λειτουργικές ζημιές στις εγκαταστάσεις ή στις υποδομές των χυτηρίων (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ρεύματος/φυσικού αερίου ή της αστάθειας των δεξαμενών) παρατείνουν τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης σε μήνες, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ειδικοί του χώρου επιμένουν πως όταν κλείσει ένα χυτήριο ή μεταλλείο δεν επανέρχεται εύκολα ή γρήγορα, απαιτεί μήνες για να επαναλειτουργήσει και η οικονομία θα δουλεύει με πανάκριβες πρώτες ύλες και μέταλλα μέχρι να ισορροπήσει εκ νέου.

Ήδη δύο μεγάλα χυτήρια, ένα στο Κατάρ και ένα άλλο στο Μπαχρέιν, έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις παραδόσεις. Στο μεταξύ η παραγωγή από την Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, είναι απίθανο να αντισταθμίσει πλήρως αυτές τις διαταραχές, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και το όριο που έχει τεθεί από την κινεζική κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά η επέκταση της παραγωγής στην Ινδονησία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τα κανονιστικά εμπόδια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτοί οι κίνδυνοι προσφοράς έρχονται σε μια εποχή που η ζήτηση από αναδυόμενες βιομηχανίες συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που αναμένεται να φανεί και στις τιμές του μετάλλου. Ειδικά η παραγωγή αλουμινίου της Ευρώπης έχει ήδη δεχτεί τεράστιο πλήγμα από το ενεργειακό κόστος.

Η Citi δίνει τρία σενάρια (Bull, Base, Bear), τονίζοντας ότι αυξάνει το στόχο της για το αλουμίνιο στο LME, με ανοδική προοπτική 4.000 δολαρίων ΗΠΑ/τόνο εάν η κατάσταση επιδεινωθεί. Ο κίνδυνος οποιαδήποτε αστάθειας σε εγκαταστάσεις ή σε γραμμές παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες καθυστερήσεις επανεκκίνησης, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένο κίνδυνο εφοδιασμού.

Στο μεταξύ το κόστος ενέργειας, το πρόβλημα του εφοδιασμού και τα υψηλά κόστη των ναύλων μεταφοράς δεν αφορούν μόνο το αλουμίνιο αλλά το σύνολο των ορυκτών πρώτων υλών. Η οικοδομή είναι από τις πρώτες δραστηριότητες που πλήττονται άμεσα από τις ανατροπές στην αγορά των πρώτων υλών.