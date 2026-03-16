Επιλεκτικές-τοποθετήσεις-στο-ΧΑ-εν-μέσω-γεωπολιτικής-αβεβαιότητας

Η αγορά κινήθηκε συντηρητικά, μέσα σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, με τους επενδυτές να επιλέγουν κυρίως συγκεκριμένους τίτλους (stock picking). Στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη παρείχαν μετοχές όπως της Metlen Energy & Metals με άνοδο 9,66%, των Ελληνικά Πετρέλαια με κέρδη 4,4% και της Cenergy Holdings με άνοδο 2,58%.

Αντίθετα, ο τραπεζικός κλάδος συνέχισε να ασκεί πιέσεις στην αγορά. Το πετρέλαιο και το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διατηρούν τη μεταβλητότητα σε αυξημένα επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.132,56 μονάδες (+0,1%), ο τραπεζικός δείκτης στις 2.313,19 μονάδες (–1,05%), ο FTSE/ATHEX Large Cap στις 5.409,42 μονάδες (–0,02%), ενώ ο FTSE/ATHEX Mid Cap έκλεισε στις 2.654,53 μονάδες (+1,25%). Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 267,2 εκατ. ευρώ.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης κινείται εντός των κινητών μέσων όρων 50 και 200 ημερών, με χαμηλό τις 2.036,77 μονάδες και αντίδραση έως περίπου τις 2.200 μονάδες. Η βασική στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη 2.110–2.150 μονάδων, όπου απαιτείται επιβεβαίωση. Ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί σταθερή αδυναμία, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται σε φάση σταθεροποίησης χωρίς να έχει διασπάσει σημαντικές αντιστάσεις.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις ενεργειακές αγορές σε ένταση, με το Brent Crude να παραμένει πάνω από τα 103 δολάρια και το West Texas Intermediate στα 95–96 δολάρια. Το κλείσιμο των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ για τρίτη εβδομάδα αυξάνει τους ναύλους, το μεταφορικό κόστος και οδηγεί σε αλλαγές στις ενεργειακές διαδρομές.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 2,9%, ενώ ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings επισημαίνει ότι η οικονομία παραμένει ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ, αυξάνοντας τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται και οι κεντρικές τράπεζες, με τη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 17–18 Μαρτίου και εκείνες της Bank of England και της European Central Bank στις 18–19 Μαρτίου. Οι αγορές τιμολογούν το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων, ενώ η ΕΚΤ επανεξετάζει τον κίνδυνο που συνδέεται με την αγορά ιδιωτικής πίστωσης. Παράλληλα, στη Γερμανία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,8%, ενώ στις ΗΠΑ οι νέες αιτήσεις ανεργίας διαμορφώνονται στις 213.000, εν μέσω νέων εμπορικών εντάσεων με την ΕΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συζητείται το νέο ενεργειακό πακέτο για τα δίκτυα, το λεγόμενο “Grids Package”, που αφορά τη διασυνδεσιμότητα, τις αδειοδοτήσεις και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα των υποδομών λόγω της κρίσης με το Iran. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει σε καθεστώς υψηλής ενεργειακής αβεβαιότητας, πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένης μεταβλητότητας, με τις αγορές να κινούνται αμυντικά ενόψει κρίσιμων αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, ο οίκος Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3 με σταθερό outlook.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Allwyn AG ολοκλήρωσε στις 16 Μαρτίου τη διασυνοριακή μετατροπή της, ενώ από τις 17 Μαρτίου διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό ALWN. Η Τράπεζα της Ελλάδος συγκαλεί γενική συνέλευση στις 6 Απριλίου για τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει προγραμματίσει αποκοπή μερίσματος στις 5 Ιουνίου με δικαιούχους στις 8 Ιουνίου. Παράλληλα, αναμένονται οικονομικά αποτελέσματα από εταιρείες όπως οι Trade Estates, Autohellas, TITAN Cement International, ΔΕΗ, Μοτοδυναμική και Lavipharm.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν λόγω της ανόδου του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Στη Wall Street οι βασικοί δείκτες έκλεισαν πτωτικά την περασμένη Παρασκευή, με τον Dow Jones Industrial Average να υποχωρεί 1,56%, τον S&P 500 κατά 1,52% και τον Nasdaq Composite κατά 1,78%.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 100,4 δολάρια και το WTI στα 95,3 δολάρια, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF Natural Gas Futures κινείται στα 49,9 ευρώ/MWh.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διαμορφώνονται στο 4,26% για τις ΗΠΑ, 2,96% για τη Γερμανία και 3,75% για την Ελλάδα, ενώ η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου βρίσκεται στο 1,152.

Ο χρυσός κινείται στα 5.070 δολάρια υποχωρώντας για δεύτερη εβδομάδα, πιεζόμενος από το ισχυρό δολάριο και τις αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς εκτιμάται ότι η Federal Reserve δεν θα προχωρήσει άμεσα σε νέες μειώσεις επιτοκίων. Το ασήμι υποχώρησε πάνω από 4% προς τα 80 δολάρια, καθώς το ισχυρό δολάριο και η υποχώρηση των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων το καθιστούν λιγότερο ελκυστικό έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Τέλος, η αγορά αναμένει την τριπλή λήξη παραγώγων (triple witching) και τις αναδιαρθρώσεις δεικτών των FTSE Russell και Stoxx Ltd. την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή σημειώνει πως η αγορά παραμένει προσεκτική σε απαιτητικό περιβάλλον, με ενέργεια και γεωπολιτική να κρατούν τη μεταβλητότητα ψηλά, τονίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες μπαίνουν σε κρίσιμη εβδομάδα, ενώ οι διεθνείς αγορές δείχνουν κόπωση. Ακόμη, όπως επισημαίνει, εσωτερικά η σταθερή αξιολόγηση της Moody’s λειτουργεί ως αντίβαρο, αλλά η εικόνα παραμένει ευάλωτη στις εξωτερικές εξελίξεις. Η επιλεκτικότητα συνεχίζει να καθορίζει τον τόνο.