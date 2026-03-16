Η-Γερμανία-αποκλείει-συμμετοχή-σε-επιχείρηση-ασφάλειας-στο-στενό-του-Ορμούζ

Το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχείρηση διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ απέκλεισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, απαντώντας εμμέσως στο αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική συνδρομή από χώρες που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Ο Γερμανός υπουργός εμφανίστηκε ταυτόχρονα επιφυλακτικός και για πιθανή επέκταση της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην περιοχή.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση»

Σε συνέντευξή του το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, ο Γιόχαν Βάντεφουλ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν σκοπεύει να εμπλακεί στρατιωτικά.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν διαβεβαιώσει ότι οι επιθέσεις τους είχαν στόχο την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ιδίως των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Γερμανία αναμένει να ενημερωθεί όταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί. «Τότε θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Επιφυλάξεις για την αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΣΠΙΔΕΣ» στο στενό του Ορμούζ, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός.

Όπως δήλωσε, είναι «πολύ επιφυλακτικός» για το κατά πόσο μια τέτοια επέκταση θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα –όπου εδρεύει στην πράξη– «δεν είναι αποτελεσματική».

Ο ίδιος τόνισε ότι πραγματική ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον τερματιστεί η στρατιωτική σύγκρουση. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι ο πόλεμος δεν ήταν «άμεσα αναμενόμενος» και ότι «δεν είναι απολύτως σαφές» πότε θα τελειώσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ακόμη ότι η Ευρώπη παρέχει διαχρονικά εποικοδομητική υποστήριξη στη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν διακρίνει «καμία άμεση ανάγκη και σίγουρα όχι για συμμετοχή της Γερμανίας».

Πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε τέτοια επιχείρηση έχουν ήδη εκφράσει οι Πράσινοι και η Αριστερά.

Στο ίδιο πνεύμα είχε τοποθετηθεί και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε προχθές από τη Νορβηγία ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα στρατιωτικό μέτρο ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς».

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Γερμανία ούτε συμμετέχει στον πόλεμο ούτε επιθυμεί να εμπλακεί στο μέλλον. «Όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

