Ιράν: Οι ΗΠΑ κάνουν τα στραβά μάτια – Το Ιράν καρπώνεται απροσδόκητα κέρδη

Το Ιράν ενδέχεται να κερδίζει περισσότερα από 140 εκατ. δολάρια ημερησίως από την πώληση πετρελαίου, καθώς οι τιμές ανεβαίνουν και οι ΗΠΑ κάνουν τα στραβά μάτια στις μεταφορές πετρελαίου για να αποφύγουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση των αγορών αργού που έχουν κλονιστεί από τη σύγκρουση.

Τουλάχιστον 13 υπερδεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει αργό στον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγών της χώρας στο νησί Χαργκ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τα πλήγματα κατά της χώρας στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τις ιρανικές μεταφορές μέσω δορυφορικών εικόνων, τους οποίους επικαλούνται οι Financial Times.

Ενώ τα πλοία που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο συνήθως καλύπτουν την ταυτότητά τους για να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι αναλυτές είναι σε θέση να τα παρακολουθούν μέσω δορυφορικών εικόνων και να εκτιμούν πόσο πετρέλαιο εξάγεται με βάση το μέγεθός τους.

Η τιμή του πετρελαίου απειλή για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Η διακοπή της διακίνησης πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, υπό τον φόβο πληγμάτων του Ιράν, συνέβαλε στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, την ίδια ώρα που και οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής περιόρισαν δραματικά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου επειδή δεν έχουν τρόπο είτε να εξάγουν ούτε να αποθηκεύσουν αργό.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα από πολιτικής άποψης στις ΗΠΑ ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, καθώς το κόστος στην αντλία βαραίνει σημαντικά τους ψηφοφόρους.

Διακινούνται καθημερινά από 1,5 έως 1,6 εκατομμύρια βαρέλια

Περίπου 24 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Kpler.

Πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, το Ιράν επιτάχυνε τις εξαγωγές πετρελαίου, εξάγοντας σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια προσπάθεια να βγάλει αργό πετρέλαιο εκτός του Κόλπου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, η Τεχεράνη φορτώνει περίπου 1,5 έως 1,6 εκατομμύρια βαρέλια καθημερινά σε δεξαμενόπλοια, ανέφεραν αναλυτές της Kpler και της Vortexa, μιας άλλης εταιρείας ενεργειακών δεδομένων.

140 εκατομμύρια δολάρια ημερήσια έσοδα

Αυτός ο όγκος, υποθέτοντας έκπτωση 10 δολαρίων στην τιμή του αργού Brent λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια ημερήσια έσοδα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να ανεχθεί τις ιρανικές πωλήσεις, παρά τις υφιστάμενες αμερικανικές κυρώσεις. «Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αποπλεύσει και το έχουμε αφήσει να συμβεί για να εφοδιάσουμε τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε στο CNBC.

Το Ιράν επιτρέπει επίσης όλο και περισσότερο στα ινδικά και ενδεχομένως στα κινεζικά πλοία να περνούν από το Στενό.

«Οκ» από Μπέσεντ

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα άνοιγμα από τους Ιρανούς και προς το παρόν είμαστε εντάξει με αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι καλά εφοδιασμένος», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης άρει τις κυρώσεις τους στο ρωσικό πετρέλαιο για να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν τις αγορές.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έγιναν παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στην Ουάσινγκτον για να αποκόψουν οι ΗΠΑ τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο.

Προσεκτικός ο σκιώδης στόλος

Η Κλερ Τζάνγκμαν, αναλύτρια της Vortexa, δήλωσε ότι επτά από τα 13 δεξαμενόπλοια που φόρτωσε το Ιράν ήταν μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου. Ωστόσο, σημείωσε ότι τελευταία όλο και περισσότερα πλοία που ανήκουν στην εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν φορτώνουν στο νησί Χαργκ, ίσως ένα σημάδι ότι τα τάνκερ του σκιώδους στόλου διστάζουν να διακινδυνεύσουν να δεχθούν επίθεση από τις ΗΠΑ κατά τον εφοδιασμό τους με πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό.

