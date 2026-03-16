Ισραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ στην Καλαμάτα: Tο σχέδιο για 5άστερο resort και παραθεριστικό χωριό

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Μαρτίου βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο ισραηλινών συμφερόντων για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 136,5 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει αναρτηθεί από την Enterprise Greece στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για την υπαγωγή του στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το project προωθείται από την εταιρεία IDM Kalamata Μονοπρόσωπη Α.Ε. και συνδέεται με τον ισραηλινό επενδυτικό όμιλο IDM Capital, που δραστηριοποιείται επί περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα των ακινήτων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρυτής του ομίλου είναι ο επιχειρηματίας Pinhas Sarfati, ο οποίος έχει αναπτύξει επενδυτική παρουσία τόσο σε ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία και η Κεντρική Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, με ακίνητα κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν.

Το σχέδιο για το τουριστικό χωριό

Η επένδυση αφορά τη δημιουργία ενός οργανωμένου τουριστικού υποδοχέα στη θέση «Μπουρνιάς», στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας. Η ανάπτυξη σχεδιάζεται σε παραθαλάσσια έκταση περίπου 205.743 τ.μ., με συνολική δομήσιμη επιφάνεια που προσεγγίζει τα 39.700 τ.μ.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό φάκελο, το έργο θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 140 δωμάτια, 248 πολυτελείς κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, υποδομές φιλοξενίας και εστίασης, εγκαταστάσεις ευεξίας και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές ήπιων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, μικρής κλίμακας εμπορικές χρήσεις, οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και υπαίθριους χώρους αναψυχής.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού βασίζεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παραθεριστικού προορισμού, ο οποίος θα συνδυάζει ξενοδοχειακές υπηρεσίες υψηλής κατηγορίας με ιδιωτικές κατοικίες που θα μπορούν να αξιοποιούνται είτε ως εξοχικές κατοικίες είτε στο πλαίσιο τουριστικής εκμετάλλευσης.

Στρατηγική επένδυση και ταχεία αδειοδότηση

Ο φορέας της επένδυσης έχει αιτηθεί την υπαγωγή του έργου στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων, ζητώντας παράλληλα την ενεργοποίηση ειδικών κινήτρων χωροθέτησης μέσω της εκπόνησης και έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση των διαδικασιών ταχείας αδειοδότησης (fast track), καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη υποδομών που συνδέονται με τη λειτουργία του τουριστικού συγκροτήματος. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης συνοδά και βοηθητικά έργα υποδομής που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του project.

Θέσεις εργασίας και τοπική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επενδυτικού φακέλου, η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 75 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας σε μόνιμη βάση, ενώ επιπλέον απασχόληση αναμένεται κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Η ανάπτυξη εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα επενδύσεων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον ξενοδοχειακό και παραθεριστικό κλάδο της Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιοχή της Καλαμάτας και γενικότερα της Μεσσηνίας αναδεικνύεται σταδιακά σε ανερχόμενο προορισμό για σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις που συνδυάζουν ξενοδοχεία πολυτελείας και παραθεριστικές κατοικίες.