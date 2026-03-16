Ισχυρή ανάκαμψη στη Wall Street, πτώση στο πετρέλαιο – Ρυθμιστικός παράγοντας οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα (16/3) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και επιχειρούν να ανακάμψουν μετά από ακόμη μία αρνητική εβδομάδα στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow «σκαρφάλωσε» κατά 0,83% στις 46.946,41 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άλμα 1,01% στις 6.699,40 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε ράλι 1,22% στις 22.374,18 μονάδες.

Η αντίδραση της αγοράς έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για τους επενδυτές, καθώς ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του και έκλεισε την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο είχε σημειώσει ισχυρό ράλι την προηγούμενη εβδομάδα, με το Brent Crude να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022. Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τη σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας (16/3) οι τιμές σταδιακά υποχώρησαν. Το WTΙ αποδυναμώθηκε κατά 3,73% και διαμορφώθηκε στα 93,23 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Το Brent σημείωσε πτώση 0,04% σε ημερήσια βάση, στα 100,80 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ήρθε αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ανακοινώσει σύντομα τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας που θα συνοδεύει εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Ωστόσο οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα μέσα στην ημέρα άφησαν να εννοηθεί ότι ο σχεδιασμός της συμμαχίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς κάλεσε και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να συνδράμουν στα πλάνα του.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς οι εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν γρήγορα. Όπως ανέφερε στο CNBC ο Ντέιβιντ Κράκαουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίων της Mercer Advisors, οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να τερματίσει την κρίση εάν η κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.

Παρά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από ισχυρό όγκο συναλλαγών, στοιχείο που συνήθως θεωρείται απαραίτητο για να επιβεβαιωθεί η δυναμική μιας ανόδου. Ο όγκος συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο.