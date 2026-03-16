Μαρινάκης:-Καμία-εμπλοκή-της-Ελλάδας-στo-Στενό-του-Ορμούζ,-συμμετέχουμε-στις-«Ασπίδες»-στην-Ερυθρά-Θάλασσα

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας στο Στενό του Ορμούζ», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες, επιχείρηση που είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, και δεν αφορά το Στενό του Ορμούζ».

Όπως είπε, στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν σήμερα πλοία μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία, με στόχο την προστασία των πλοίων. «Αυτό που έχω να πω, μετά από επικοινωνία και με το υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που εμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας. Είναι κρίσιμο, όπως και η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, αυτή είναι η θέση της χώρας μας, με επιστροφή στη διπλωματία. Και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

