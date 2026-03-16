Μπέσεντ:-Οι-ΗΠΑ-είναι-προς-το-παρόν-«εντάξει»-με-ορισμένα-πλοία-που-διέρχονται-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Οι ΗΠΑ είναι «εντάξει» με ορισμένα ιρανικά, ινδικά και κινεζικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς το παρόν, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια για τον μετριασμό των υψηλότερων τιμών θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερα πλοία καυσίμων να αρχίζουν να διέρχονται. Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αποχωρήσει και το αφήσαμε αυτό να συμβεί για να προμηθεύσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε δει ινδικά πλοία να αποχωρούν τώρα… πιστεύουμε ότι ορισμένα κινεζικά πλοία έχουν αποχωρήσει», δήλωσε στο CNBC σε συνέντευξή του.

«Αυτό θα πρέπει να αρχίσει να εντείνεται προτού υπάρξουν οποιεσδήποτε στολίσκοι ή προστατευτικές αρμάδες στον Κόλπο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που θα αφήσουν οι Ιρανοί. Και προς το παρόν, είμαστε εντάξει με αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι καλά εφοδιασμένος», είπε ο Μπέσεντ.

Ερωτηθείς αν υπήρχαν εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση Τραμπ για να μετριάσει τις υψηλότερες τιμές και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο, εκτός από τις απελευθερώσεις αποθεμάτων πετρελαίου, ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι «θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης».

Με πληροφορίες από Reuters

