ΟΟΣΑ:-Πολύ-νωρίς-για-να-ποσοτικοποιηθεί-ο-αντίκτυπος-στην-παγκόσμια-ανάπτυξη-από-τη-σύγκρουση-στο-Ιράν

Στάση αναμονής κρατάει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς θεωρείται ότι είναι πολύ νωρίς να ποσοτικοποιηθεί ενώ παράλληλα την κατάσταση επηρεάζουν διάφοροι παράγοντες που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

Μιιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Βουκουρέστι, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία.

«Φυσικά σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες τους οποίους δεν έχουμε … τη διάρκεια της σύγκρουσης και των συνεχιζόμενων εξελίξεων, όμως αρκεί να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σήμερα ο Ματίας Κόρμαν σε συνέντευξη Τύπου στο Βουκουρέστι.

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 είναι αυτή τη στιγμή λίγο κάτω από 3%.

