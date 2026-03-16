ΟΟΣΑ:-Πολύ-νωρίς-για-να-ποσοτικοποιηθεί-ο-αντίκτυπος-από-τη-σύγκρουση-στο-Ιράν

Είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

«Φυσικά σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες τους οποίους δεν έχουμε … τη διάρκεια της σύγκρουσης και των συνεχιζόμενων εξελίξεων, όμως αρκεί να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σήμερα ο Ματίας Κόρμαν σε συνέντευξη Τύπου στο Βουκουρέστι.

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 είναι αυτή τη στιγμή λίγο κάτω από 3%.