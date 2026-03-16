ΟΠΑΠ:-Από-17/3-ο-διακριτικός-τίτλος-στο-xa-αλλάζει-σε-allwyn

Από την 17η Μαρτίου 2026 η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “Allwyn AG”.

Από την 17η Μαρτίου 2026 η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “Allwyn AG”, με σχετική απόφαση της εταιρείας, ενώ οι μετοχές θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κωδικό ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών) “ALWN” (από “ΟΠΑΠ”).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία:

«Σε συνέχεια της από 13ης Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης της “ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) αναφορικά με την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας διασυνοριακής μετατροπής της σε εταιρεία διεπόμενη από το Δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής η “Διασυνοριακή Μετατροπή”) η Εταιρεία ενημερώνει ότι:

(1) Την 16η Μαρτίου 2026 συντάχθηκε ενώπιον αρμόδιου συμβολαιογράφου του Λουξεμβούργου η συμβολαιογραφική πράξη ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (Constat de transformation transfrontalière Européenne) και εκδόθηκε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου νομιμότητας και ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Το νέο καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7ης Ιανουαρίου 2026 με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, προβλέπει τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής από “ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” σε “Allwyn AG”. Η επωνυμία της Εταιρείας συνιστά και τον διακριτικό της τίτλο και θα αποδίδεται αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε την 16η Μαρτίου 2026 για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής και την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 17η Μαρτίου 2026 η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “Allwyn AG”.

(2) Οι μετοχές της Εταιρείας θα αποτελούν από την 17η Μαρτίου 2026 αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κωδικό ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών) “ALWN” (από “ΟΠΑΠ”)».

ΟΠΑΠ: Ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει τους επενδυτές, σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσής της, ότι στις 16 Μαρτίου 2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διασυνοριακής μετατροπής με μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την Ελλάδα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (η “Μετατραπείσα Εταιρεία”), σύμφωνα με τα άρθρα 139α-139η και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα άρθρα 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, τα άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59 και κάθε σχετική διάταξη του Μέρους Δ του ελληνικού νόμου 5162/2024 όπως επίσης και τις διατάξεις του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η “Διασυνοριακή Μετατροπή”), με τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (Constat de transformation transfrontalière Européenne) σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και την έκδοση του σχετικού συμβολαιογραφικού πιστοποιητικού νομιμότητας και ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής:

(1) Η νέα επωνυμία της Μετατραπείσας Εταιρείας είναι Allwyn AG και θα καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εταιριών και Σωματείων του Λουξεμβούργου (Recueil Electronique des Sociétés et Associations de Luxembourg – RESA) εντός των προσεχών ημερών.

(2) Η έδρα της Μετατραπείσας Εταιρείας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου βρίσκεται στη διεύθυνση 17 Λεωφόρος, Φ. Β. Ράιφεζεν 17, L-2411, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (17 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg).

(3) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Μετατραπείσας Εταιρείας ισούται με το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αμέσως πριν από την Διασυνοριακή Μετατροπή. Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(4) Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι μέτοχοι της Μετατραπείσας Εταιρείας κατέχοντας τον ίδιο αριθμό μετοχών στην Μετατραπείσα Εταιρεία που κατείχαν στην Εταιρεία ακριβώς πριν την Διασυνοριακή Μετατροπή. Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας παραμένουν πιστωμένες σε λογιστική μορφή στους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων (το

“Σ.Α.Τ.”), το οποίο διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

(5) Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας θα τηρούνται σε άυλη μορφή σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες που τις διέπουν. Η ATHEXCSD θα ενεργεί ως το σχετικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων για τις μετοχές και θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτές, περιλαμβανομένης της υποστήριξης των εταιρικών πράξεων της Μετατραπείσας Εταιρείας μέσω της πλατφόρμας της.

(6) Το καταστατικό της Εταιρείας είναι το εγκριθέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07.01.2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φύση και τις συνέπειες της Διασυνοριακής Μετατροπής περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη Διασυνοριακή Μετατροπή με ημερομηνία 30.10.2025, όπως δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας από τις 07.11.2025.

(7) Το καταστατικό της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1915 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης που απαιτούνται για την συνέχιση της διαπραγμάτευσης της Μετατραπείσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής αποτελείται από τα εξής πρόσωπα: Karel Komarek, Πρόεδρο, Robert Chvatal, Katarina Kohlmayer, Pavel Saroch, Lord Sebastian Newbold Coe CH KBE, Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Member), Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος και Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, Ανεξάρτητο Μέλος.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρείας σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την σύνθεση των Επιτροπών του.