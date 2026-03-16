Ο Τραμπ στήνει ναυτικό συνασπισμό στα Στενά του Ορμούζ ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει

Ο πρόεδρος Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του πέρασαν το Σαββατοκύριακο παρουσιάζοντας την επιχείρηση στο Ιράν ως μια ηχηρή στρατιωτική επιτυχία, ενώ παράλληλα πίεζαν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει ακόμη και μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσει ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω της θαλάσσιας οδού, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ και οι πιθανές χώρες του συνασπισμού εξακολουθούν να συζητούν αν αυτές οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν πριν ή μετά το τέλος του πολέμου.

Μιλώντας μέσα από το Air Force One, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με αρκετές χώρες για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό — μία από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την αναμενόμενη ανακοίνωση, η οποία ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο της μάχης. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι η κυβέρνηση είχε απευθυνθεί σε επτά χώρες για βοήθεια στην αστυνόμευση των στενών, αλλά αρνήθηκε να πει αν κάποια έχει συμφωνήσει να συνδράμει. Για όσες αρνηθούν, είπε: «Θα το θυμόμαστε». Δημόσια, πολλές χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε μια τέτοια αποστολή συνοδείας μέχρι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση ναρκών από το Ιράν στα στενά.

Η πίεση προς τον Λευκό Οίκο να ανακοινώσει έναν τέτοιο συνασπισμό αναδεικνύει το δίλημμα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να αυξάνονται και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον τελικό στόχο. Η στρατιωτική επιχείρηση έχει οδηγήσει σε πλήγματα κατά περισσότερων από 6.000 ιρανικών στόχων, περιλαμβανομένης της εξόντωσης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων του καθεστώτος. Όμως τα στρατηγικά προβλήματα —η αυξανόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και το εσωτερικό πολιτικό κόστος— αποδεικνύονται δύσκολο να αντιμετωπιστούν μόνο με βομβαρδισμούς.

Σε κοινή δήλωση της Κυριακής, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ανέφεραν ότι τα κράτη του GCC «έχουν το δικαίωμα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους και να προστατεύσουν τα εδάφη, τους πολίτες και τους κατοίκους τους».

Η ρητορική του Σαββατοκύριακου από τον Τραμπ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Αμερικανό πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς ήρθε τη στιγμή που η επιχείρηση στο Ιράν εισήλθε στην τρίτη της εβδομάδα. Ο Ράιτ δήλωσε την Κυριακή ότι πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι που, όπως προέβλεψε, θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, είπε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν τις ιρανικές ακτές κατά μήκος των στενών. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν τον πόλεμο με στόχο να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν την Κυριακή 3,70 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, αυξημένη κατά 26% από τα 2,93 δολάρια έναν μήνα πριν. Το κόστος του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 36% στο ίδιο διάστημα, από 3,66 σε 4,97 δολάρια.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αντεπιτίθεται. «Δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν ζητήσαμε ποτέ καν διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο CBS News και στην εκπομπή Face the Nation. Μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, «δεν βλέπουμε κανέναν λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς».

Το στοίχημα του Τραμπ είναι ότι το Ιράν θα λυγίσει υπό τη σφοδρή στρατιωτική πίεση, παρά την αρχική σθεναρή του αντίσταση, καθώς οι οπλικές του δυνατότητες δέχονται συντριπτικά πλήγματα.

Ωστόσο, η Σούζαν Μαλόνεϊ, ειδική στο Ιράν και αντιπρόεδρος εξωτερικής πολιτικής στο ινστιτούτο Brookings, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν θα πετύχει γρήγορα την πλήρη συνθηκολόγηση που επιδιώκει.

«Υπάρχει ένα εντυπωσιακό χάσμα ανάμεσα στα επιχειρησιακά επιτεύγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και στις καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και τα ευρύτερα αμερικανικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας», είπε. Ο Λευκός Οίκος μπορεί να παρουσιάσει τις σημαντικές στρατιωτικές και πυρηνικές απώλειες του Ιράν ως νίκη, «αλλά αν αυτό γίνει με τίμημα μια μεγάλη ύφεση, δεν θα σημαίνει πολλά για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές, και οι Ιρανοί υπολογίζουν ακριβώς στο να αντέξουν περισσότερο από τις ΗΠΑ».

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε συνυπολογίσει τις ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις στην απόφασή της να επιτεθεί στο Ιράν. «Αν το Ιράν πιστεύει ότι θα αναγκάσει τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσει κάνοντας την οικονομία μας αδύναμη, τότε απλώς δεν καταλαβαίνει από οικονομία», είπε την Κυριακή στο Fox News.

Σε αυτό το σημείο, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές λένε ότι ο Τραμπ έχει τρεις ατελείς επιλογές.

Θα μπορούσε να τερματίσει τον αμερικανικό ρόλο στον πόλεμο, αποτρέποντας μια ευρύτερη σύγκρουση, αλλά ενθαρρύνοντας ένα σκληροπυρηνικό ιρανικό καθεστώς που θα ισχυριστεί ότι νίκησε και θα επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό του. Ο πρόεδρος θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο, αποδεκατίζοντας περαιτέρω το Ιράν αλλά διακινδυνεύοντας να αυξηθούν πέρα από τους 13 οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί, την ώρα που οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται. Ή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να σταματήσουν τώρα τους βομβαρδισμούς, αλλά να σχεδιάζουν την επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν κάθε χρόνο περίπου ώστε να το διατηρούν αποδυναμωμένο — ένας μόνιμος κύκλος πολέμου που θα σταματά και θα ξαναρχίζει.

Το ποια διαδρομή θα επιλέξει ο Τραμπ εξαρτάται από το ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι στόχοι του. Μέσα σε δύο εβδομάδες πολέμου, οι εξηγήσεις έχουν περιλάβει από αλλαγή καθεστώτος έως πλήρη αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, ενώ το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης έχει μετατοπιστεί από μερικές ημέρες έως το όριο που ο ίδιος ο Τραμπ «θα το νιώσει στα κόκαλά του». Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι οι στόχοι του Τραμπ έχουν αλλάξει.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει την εξάλειψη των στρατιωτικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, καθώς και μια πειθήνια Τεχεράνη που θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, παρόμοια με τη στροφή της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ μετά την επιχείρηση για την απομάκρυνση του αυταρχικού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

Αυτό είναι απίθανο να συμβεί χωρίς αλλαγή καθεστώτος, δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδική στην ιρανική στρατηγική στο Sciences Po στο Παρίσι. «Δεν βλέπω τους Ιρανούς να παραδίδονται άνευ όρων», είπε, προσθέτοντας ότι η τελευταία φορά που η Τεχεράνη το έκανε ήταν σε συνθήκη του 19ου αιώνα με τη Ρωσική Αυτοκρατορία, όταν παραχώρησε εδάφη στον Καύκασο. «Ακόμη το παραπονιούνται σε τηλεοπτικά πάνελ».

Η αποκατάσταση των εμπορικών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ «θα είναι ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της στρατιωτικής μας δράσης στο εξής», δήλωσε την Κυριακή ο Ράιτ στο NBC News και στην εκπομπή Meet the Press.

Περισσότερα από 65 ιρανικά ναυτικά σκάφη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουν καταστραφεί ή βυθιστεί, μεταξύ αυτών τέσσερα πλοία κλάσης Soleimani, πάνω από 30 ναρκοθετικά και ένα πλοίο μεταφοράς drones, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής drones αυτοκτονίας, ενώ πολεμικά αεροσκάφη πετούν πλέον βαθύτερα μέσα στο ιρανικό έδαφος, μετά την αποδυνάμωση των πυραυλικών και αντιαεροπορικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Αυτή ήταν μια συντριπτική νίκη, όμοια με ελάχιστες που έχουμε δει στη σύγχρονη αμερικανική στρατιωτική ιστορία», είπε ο Γουόλτς στο CNN την Κυριακή. «Ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να σφυροκοπά τον ιρανικό στρατό, καθώς και τις πυραυλικές, ναυτικές και drone δυνάμεις του, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά».

Η κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια έντονη ροή βίντεο με σκηνές πολέμου, παρεμβάλλοντας στοιχεία ποπ κουλτούρας, όπως εικόνες από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι όσοι επικρίνουν τα βίντεο ως ανάλγητα ή ως «gamification» του πολέμου, στην ουσία στρέφονται εναντίον της αμερικανικής αποστολής.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι στον Λευκό Οίκο με αυτή την προσέγγιση.

«Αυτή είναι μια καλή στιγμή να κηρυχθεί νίκη και να αποχωρήσουμε», είπε ο επενδυτής τεχνολογίας Ντέιβιντ Σακς, σύμβουλος του Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο podcast All In. Κάλεσε τον Τραμπ να αγνοήσει τη «νεοσυντηρητική πτέρυγα του κόμματος» και να ακολουθήσει το πολιτικό του ένστικτο ώστε να αποφευχθεί μια παρατεταμένη σύγκρουση. «Κλείστε το θέμα εδώ».

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης με πλήγματα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές θα μπορούσε να οδηγήσει σε «καταστροφική» εξέλιξη, περιλαμβανομένου ακόμη και πυρηνικού πολέμου, είπε ο Σακς. «Αν η κλιμάκωση δεν οδηγεί πουθενά καλό, τότε πρέπει να σκεφτείς πώς θα αποκλιμακώσεις. Και η αποκλιμάκωση, νομίζω, προϋποθέτει κάποιο είδος συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή κάποιας μορφής διαπραγματευτική διευθέτηση με το Ιράν».

Ο Τραμπ έχει καλέσει άλλες χώρες, που εξαρτώνται από την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, να συμβάλουν στη μεταφορά περίπου του 20% του παγκόσμιου πετρελαίου που περνά από εκεί, ένα αίτημα που οι σύμμαχοι εξετάζουν παρότι ο ίδιος έχει επιβάλει δασμούς εναντίον τους και οι χώρες αυτές αντιτίθενται σε γενικές γραμμές στον πόλεμο. Ο Σακς, μέσω X, χαρακτήρισε τη στρατηγική αυτή «έξυπνη».

Άλλοι πιέζουν υπέρ της συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ από τη Νότια Καρολίνα, που είχε ενθαρρύνει τον Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο, χαιρέτισε το Σάββατο την αμερικανική επιχείρηση εναντίον της νήσου Χαργκ, του κύριου τερματικού εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο Γκρέιαμ έγραψε «Semper Fi» — το σύνθημα του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ — στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε πρόσφατα αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, να μετακινηθεί στην περιοχή, μεταξύ άλλων, και μια εκστρατευτική δύναμη πεζοναυτών, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Ούτε ο Χέγκσεθ ούτε οποιοσδήποτε άλλος στην κυβέρνηση έχει αποκαλύψει ποια θα είναι η αποστολή αυτής της δύναμης.