Πίτερ-Ναβάρο:-Το-Ιράν-επέβαλε-ένα-«ασφάλιστρο-τρομοκρατίας»-που-αύξησε-τις-παγκόσμιες-τιμές-του-πετρελαίου-για-δεκαετίες

Η εξουδετέρωση του Ιράν θα μπορούσε να κάνει το αργό πετρέλαιο πολύ φθηνότερο, επειδή η απειλή που θέτει η Τεχεράνη επέβαλε ένα «ασφάλιστρο τρομοκρατίας» που αύξησε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου για δεκαετίες, δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε έκθεση που θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα.

Ο Πίτερ Ναβάρο, επικεφαλής του Γραφείου Εμπορίου και Μεταποιητικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, έγραψε σε μια έκθεση 13 σελίδων ότι οι εντάσεις με το Ιράν έχουν προσθέσει ένα ασφάλιστρο 5 έως 15 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκτιμούν τον κίνδυνο επιθέσεων ή διαταραχών μέσω της κρίσιμης διαδρομής διαμετακόμισης πετρελαίου των Στενών του Ορμούζ. Το Reuters είδε ένα προσχέδιο της έκθεσης που εκπόνησε το γραφείο εμπορίου και μεταποίησης του Λευκού Οίκου.

Το συμπέρασμα της έκθεσης έχει προκαλέσει σκεπτικισμό από τους ειδικούς της αγοράς ενέργειας. Ο Εντ Χιρς, οικονομολόγος ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, δεν έχει δει την έκθεση, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει επαληθεύσιμα στοιχεία για ένα τέτοιο ασφάλιστρο, ενώ φαίνεται να αγνοεί το κόστος που σχετίζεται με τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

«Τριγμοί» στις αγορές ενέργειας

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, στέλνοντας υψηλότερες τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας το κόστος της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Η αύξηση αυτή απειλεί να περιπλέξει την εγχώρια οικονομική ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η έκθεση συνάδει με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης υπέρ μιας σκληρής προσέγγισης απέναντι στο Ιράν. Υποστηρίζοντας ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος που σχετίζεται με το Ιράν έχει διογκώσει τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, η ανάλυση παρουσιάζει την επιθετική δράση κατά της Τεχεράνης ως μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.

Η μείωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές ή τις ναυτιλιακές οδούς θα μπορούσε να συρρικνώσει ή να εξαλείψει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που ενσωματώνεται στις τιμές του πετρελαίου, αναφέρει η έκθεση.

«Σε αυτό το σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα επανέλθουν σε επίπεδα ισορροπίας και ενδεχομένως θα σταθεροποιηθούν πολύ κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι υπό τις τρέχουσες συνθήκες εφοδιασμού», αναφέρει η έκθεση.

Κίνδυνοι

Η έκθεση εκτιμά ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν έχουν ιστορικά αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου κατά 7% έως 21% πάνω από τα θεμελιώδη μεγέθη, μειώνοντας την παγκόσμια παραγωγή κατά 0,1% έως 0,4% ετησίως ή 100 έως 450 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σε διάστημα 25 ετών, ο σωρευτικός οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου τη συνδυασμένη ετήσια παραγωγή της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Ο Χιρς του Πανεπιστημίου του Χιούστον αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της έκθεσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι εάν εξαφανιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν. Επικαλέστηκε έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που δείχνει ότι οι παραγωγοί πετρελαίου των ΗΠΑ χρειάζονται περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι για να ισοσκελίσουν τις τιμές.

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές συχνά παραβλέπουν το δυνητικά τεράστιο κόστος μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Το ερώτημα είναι πόσο θα κοστίσει η επίτευξη των στόχων», είπε ο Χιρς. «Η αλήθεια είναι ότι απλώς το βάλαμε στην κυβερνητική Mastercard».

- Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής